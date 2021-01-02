﻿Помер актор, який зіграв голову роль у легендарному фільмі «Людина-амфібія»

Володимир Корерєв помер від коронавірусу на 81 році життя

Відомий актор Володимир Коренєв, який народився в Україні і став популярним, зігравши головну роль у легендарному фільмі «Людина-амфібія», помер 2 січня від коронавірусу.

Про смерть Коренєва повідомила його донька Ірина Коренєва, інформують росЗМІ.

«Помер, так. Перед смертю він лежав в «червоній зоні» з коронавірусом», ─ сказала вона.

До відома, Володимир Коренєв народився 20 червня 1940 року у Севастополі. Освіту актора здобував у Російському інституті театрального мистецтва.

На останньому курсі інституту Коренєв отримав головну роль у фільмі Володимира Чеботарьова «Людина-амфібія», що згодом і принесла йому широку популярність.

Також артист зіграв в таких фільмах, як «Світло далекої зірки», «Діти Дон-Кіхота», «Сини Вітчизни», «Звільнення» і інших. У 1961 році Коренєв прийшов в трупу Московського драматичного театру імені Станіславського, де став головним актором.

До 2015 року керував театральним факультетом ІГУМО, який згодом розформували. З 1961 року одружений з актрисою Аллою Константиновоою, є дочка актриса Ірина Коренєва, онук Єгор. У 2017 році народився правнук.

Як повідомлялося, наприкінці грудня стало відомо про смерть Олександра Курляндського – одного із творців мультфільму «Ну, постривай». Його не стало на 83 році життя.