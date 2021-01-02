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    ﻿Помер актор, який зіграв голову роль у легендарному фільмі «Людина-амфібія»

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    Володимиру Коренєву було 80 років - ﻿Помер актор, який зіграв голову роль у легендарному фільмі «Людина-амфібія»
    Володимиру Коренєву було 80 років

    Володимир Корерєв помер від коронавірусу на 81 році життя

    Відомий актор Володимир Коренєв, який народився в Україні і став популярним, зігравши головну роль у легендарному фільмі «Людина-амфібія», помер 2 січня від коронавірусу. 

    Про смерть Коренєва повідомила його донька Ірина Коренєва, інформують росЗМІ.

    «Помер, так. Перед смертю він лежав в «червоній зоні» з коронавірусом», ─ сказала вона.

    До відома, Володимир Коренєв народився 20 червня 1940 року у Севастополі. Освіту актора здобував у Російському інституті театрального мистецтва.

    На останньому курсі інституту Коренєв отримав головну роль у фільмі Володимира Чеботарьова «Людина-амфібія», що згодом і принесла йому широку популярність.

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    Також артист зіграв в таких фільмах, як «Світло далекої зірки», «Діти Дон-Кіхота», «Сини Вітчизни», «Звільнення» і інших. У 1961 році Коренєв прийшов в трупу Московського драматичного театру імені Станіславського, де став головним актором.

    До 2015 року керував театральним факультетом ІГУМО, який згодом розформували. З 1961 року одружений з актрисою Аллою Константиновоою, є дочка актриса Ірина Коренєва, онук Єгор. У 2017 році народився правнук.

    Як повідомлялося, наприкінці грудня стало відомо про смерть Олександра Курляндського – одного із творців мультфільму «Ну, постривай». Його не стало на 83 році життя.

    Теги: Росія смерть театр актор
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