Помер творець найпопулярнішого радянського мультика «Ну, постривай!»

За мотивами гумористичних оповідань Олександра Курляндського знімали епізоди у дитячому кіножурналі «Єралаш»

21 грудня помер радянський письменник, драматург і мультиплікатор Олександр Курляндський. Про смерть мультиплікатора повідомили його близькі, пишуть росЗМІ.

Курляндському було 82 роки.

Причина смерті драматурга не уточнюється.

До відома, Курляндський був творцем популярного радянського мультсеріалу «Ну, постривай!». Саме з нього письменник дебютував в мультиплікації.

«Ну постривай!» ─ культовий радянський мультсеріал. Пілотний випуск мультику був знятий в 1969 році режисером Геннадієм Сокольским, в тому ж році вийшов перший випуск основного мультсеріалу. Сюжет мультфільму розповідає про постійні намагання Вовка з’їсти Зайця, що закінчуються невдачами.

Також Курляндський відомий як один з творців мультфільмів «Повернення блудного папуги» і «Весела карусель». За мотивами його гумористичних оповідань знімали епізоди у дитячому кіножурналі «Єралаш».

Фільмографія драматурга нараховує понад 60 робіт.

Крім того, Курляндський став автором серйозної і пародійної літератури для дорослих.

Також повідомлялося, що 12 грудня у Росії помер російський актор театру та кіно Валентин Гафт.