  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Помер режисер фільму «Весна на Зарічній вулиці»

    • Розсилка
    Наприкінці минулого року Хуцієв відмовився лягати до лікарні без дружини Ірини Соловйової - Помер режисер фільму «Весна на Зарічній вулиці»
    Наприкінці минулого року Хуцієв відмовився лягати до лікарні без дружини Ірини Соловйової

    У 2019 році на екрани мав вийти фільм Марлена Хуцієва «Невечірня»

    У віці 93 років у Москві помер режисер Марлен Хуцієв, найбільш відомий за фільмами «Весна на Зарічній вулиці», «Застава Ілліча» та «Липневий дощ».

    Два дні тому режисера доставили до лікарні у важкому стані, зі шлунково-кишковою кровотечею.

    Наприкінці минулого року Хуцієв відмовився лягати до лікарні без дружини Ірини Соловйової. Їх госпіталізували разом і помістили в одну палату. 5 січня стало відомо про смерть Соловйової.

    У 2019 році на екрани мав вийти фільм Хуцієва «Невечірня» - стрічка побудована як діалог письменників Антона Чехова та Льва Толстого.

    Марлен Хуцієв народився 5 жовтня 1925 року в Грузії, закінчив режисерський факультет Всеросійського державного інституту кінематографії. Хуцієв зняв низку відомих фільмів, які стали справжньою класикою радянського кіно - «Весна на Зарічній вулиці», «Два Федора, «Застава Ілліча», «Післямова», «Липневий дощ».

    «Весна на Зарічній вулиці» - це перша повнометражна робота режисера, він знімав її у співавторстві зі своїм однокурсником Феліксом Міронером. Фільм одразу став лідером кінопрокату, його подивилися понад 30 мільйонів глядачів.

    Нагадаємо, 9 березня у Москві на 97-му році життя помер відомий російський і радянський актор Володимир Етуш.

    Джерело: ВВС Україна

    Читайте також
    Росія кіно смерть культура фільм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ