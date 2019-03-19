Помер режисер фільму «Весна на Зарічній вулиці»



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Наприкінці минулого року Хуцієв відмовився лягати до лікарні без дружини Ірини Соловйової

У 2019 році на екрани мав вийти фільм Марлена Хуцієва «Невечірня»

У віці 93 років у Москві помер режисер Марлен Хуцієв, найбільш відомий за фільмами «Весна на Зарічній вулиці», «Застава Ілліча» та «Липневий дощ».

Два дні тому режисера доставили до лікарні у важкому стані, зі шлунково-кишковою кровотечею.

Наприкінці минулого року Хуцієв відмовився лягати до лікарні без дружини Ірини Соловйової. Їх госпіталізували разом і помістили в одну палату. 5 січня стало відомо про смерть Соловйової.

У 2019 році на екрани мав вийти фільм Хуцієва «Невечірня» - стрічка побудована як діалог письменників Антона Чехова та Льва Толстого.

Марлен Хуцієв народився 5 жовтня 1925 року в Грузії, закінчив режисерський факультет Всеросійського державного інституту кінематографії. Хуцієв зняв низку відомих фільмів, які стали справжньою класикою радянського кіно - «Весна на Зарічній вулиці», «Два Федора, «Застава Ілліча», «Післямова», «Липневий дощ».

«Весна на Зарічній вулиці» - це перша повнометражна робота режисера, він знімав її у співавторстві зі своїм однокурсником Феліксом Міронером. Фільм одразу став лідером кінопрокату, його подивилися понад 30 мільйонів глядачів.

Нагадаємо, 9 березня у Москві на 97-му році життя помер відомий російський і радянський актор Володимир Етуш.

Джерело: ВВС Україна