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    У світі

    Помер легендарний російський актор Володимир Етуш

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    Актор Володимир Етуш помер на 97-му році життя - Помер легендарний російський актор Володимир Етуш
    Актор Володимир Етуш помер на 97-му році життя

    Володимир Етуш був зіркою фільмів «Кавказька полонянка» та «Іван Васильович змінює професію»

    У суботу, 9 березня, у Москві на 97-му році життя помер відомий російський і радянський актор Володимир Етуш.

    Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на директора Театру ім. Вахтангова Кирила Крока.

    «Володимир Абрамович помер сьогодні о 12:30 в лікарні, куди його відвезли напередодні, в п'ятницю», - сказав Крок.

    За його словами, час і місце прощання з артистом стануть відомі пізніше.

    Етуш був зіркою фільмів «Кавказька полонянка» (1967), «Іван Васильович змінює професію» (1973), «12 стільців» (1971), «Солярис» (1968), «Пригоди Буратіно» (1976). Всього він зіграв у більш як 30 фільмах, а також близько 60 ролей в театрі.

    Крім того, відомому артисту вручили 44 нагороди. Він був повним кавалером ордена «За заслуги перед Вітчизною».

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