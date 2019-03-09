Помер легендарний російський актор Володимир Етуш



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актор Володимир Етуш помер на 97-му році життя

Володимир Етуш був зіркою фільмів «Кавказька полонянка» та «Іван Васильович змінює професію»

У суботу, 9 березня, у Москві на 97-му році життя помер відомий російський і радянський актор Володимир Етуш.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на директора Театру ім. Вахтангова Кирила Крока.

«Володимир Абрамович помер сьогодні о 12:30 в лікарні, куди його відвезли напередодні, в п'ятницю», - сказав Крок.

За його словами, час і місце прощання з артистом стануть відомі пізніше.

Етуш був зіркою фільмів «Кавказька полонянка» (1967), «Іван Васильович змінює професію» (1973), «12 стільців» (1971), «Солярис» (1968), «Пригоди Буратіно» (1976). Всього він зіграв у більш як 30 фільмах, а також близько 60 ролей в театрі.

Крім того, відомому артисту вручили 44 нагороди. Він був повним кавалером ордена «За заслуги перед Вітчизною».