Помер у туалеті: в будівлі МЗС РФ знайшли труп дипломата



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Тіло дипломата виявили на 19-му поверсі будівлі МЗС РФ

В туалеті будівлі міністерства закордонних справ Росії в Москві знайшли мертвим співробітника відомства.

Про це 14 лютого повідомив телеканал РЕН ТВ.

Тіло дипломата було знайдено на 19-му поверсі будівлі.

У департаменті інформації і друку МЗС РФ повідомили радіостанції «Говорить Москва», що померлий 68-річний Олег Кривов працював в департаменті, який займався проблемами дотримання правил розповсюдження зброї.

За попередніми даними, чоловік помер через серцевий напад.

Раніше видання Independent заявило, що раптові смерті шістьох російських дипломатів виглядають підозріло.

Британське видання нагадує, що Віталія Чуркіна, якому було 64 роки, поспіхом госпіталізували з його кабінету в постійному представництві РФ в ООН 20 лютого: йому стало зле по дорозі на роботу. «Спочатку з'явилася інформація, що у Чуркіна стався серцевий напад, але після розтину медексперти сказали, що для встановлення причин смерті потрібне додаткове дослідження», – йдеться у статті і уточнюється: один з експертів дав зрозуміти, що потрібно провести токсикологічні експертизи».

Американський медіапроект Axios зазначає, що смерть Чуркіна «не лише не пояснена», а й «дивовижно схожа зі смертями» російського посла в Індії Олександра Кадакіна (67 років) 27 січня, консула Росії в Афінах Андрія Маланіна (55 років) 9 січня і російського дипломата в Нью-Йорку Сергія Кривова (63 роки) в день виборів президента США, 8 листопада. Посада Кривова точно не відома, але, за припущенням видання, він міг займатися захистом консульства від прослуховування з боку американських спецслужб. Ці три смерті теж були охарактеризовані як «серцевий напад» або результат «швидкоплинної хвороби».

«Ще двоє дипломатів, – нагадує видання, – померли більш очевидною насильницькою смертю в той самий період: російського посла у Туреччині Андрія Карлова було вбито в Анкарі на фотовиставці 19 грудня, і того ж дня ще одного дипломата, Петра Польщикова, було застрелено в його московській квартирі».