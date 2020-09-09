Помер ветеран АТО, який публічно сперечався із Зеленським на Донбасі
Військовий був активним учасником акції «Ні капітуляції», виступаючи проти розведення військ на ДонбасіУ середу, 9 вересня, помер голова Миколаївської обласної організації партії «Національний корпус», ветеран АТО і активіст Денис Янтар, який запам'ятався тим, що мав конфлікт з президентом Зеленським через розведення військ на Донбасі.
Про смерть ветерана АТО повідомили колеги Дениса по «Нацкорпусу».
Активіст помер після курсу хіміотерапії - у серпні у нього виявили лейкоз.
Денис Янтар був активним учасником Революції гідності 2013-2014 років. 7 квітня 2014 року брав участь в розгоні проросійського наметового табору в Миколаєві.
Після початку війни став волонтером і допомагав батальйону «Азов». Після загибелі в серпні 2014 року бійця «Азова» під час штурму окупованої Мар'їнки Денис Янтар сам пішов на фронт. Брав участь в боях за Гранітне та Широкино.
У 2016 році він очолив миколаївський обласний осередок «Національного корпусу». Був організатором міжнародного турніру зі змішаних єдиноборств «Дорогу нескореним», який присвятив пам'яті загиблих воїнів АТО.
У 2019 році Денис Янтар був активним учасником акції «Ні капітуляції», виступаючи проти розведення військ на Донбасі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців в Золоте, де мало відбутися розведення сил. Між ним і активістом з Миколаєва Денисом Янтарем стався конфлікт.
В ході розмови Денис Янтар заявив, що через розведення військ українська армія може зазнати поразки. На що президент відповів, що приїхав, щоб поговорити з місцевим населенням.
В ході розмови активіст, голова миколаївського «Національного корпусу» Денис Янтар заявив, що через розведення військ, українська армія може зазнати поразки, на що президент відповів, що приїхав, аби поговорити з місцевим населенням. Активіст, в свою чергу, розповів Володимиру Зеленському про акції протесту проти «формули Штайнмаейра» по всій Україні і про «формалізацію відносин» для припинення війни на Донбасі.
Голова Миколаївської обласної організації партії «Національний корпус» Денис Янтар заявив, що президент України Володимир Зеленський особисто розпорядився прибрати з території селища Золоте-4 активістів акції «Ні капітуляції», які виступають проти розведення військ на Донбасі.
Також «НікВєсті» повідомляли, що вночі 16 липня згорів автомобіль Дениса Янтаря. У коментарі кореспонденту телеканалу НІС-ТВ він сказав, що його автомобіль спалили «політичні опоненти або криміналітет».