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    Українські військові проінспектують ділянку біля Шумів разом з ОБСЄ та бойовиками

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    Українські військові проінспектують ділянку біля Шумів разом з ОБСЄ та бойовиками

    Спільне інспектування відбудеться 10 вересня о 14:00

    На чергових переговорах Тристоронньої контактної групи представники України погодилися проінспектувати разом з бойовиками «ДНР» ділянку позицій Збройних сил України біля Шумів, яку бойовики погрожують обстріляти.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента Володимира Зеленського. Про це ж каже і так зване «МЗС «ДНР».

    «Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ», - пише Офіс Зеленського.

    «МЗС «ДНР» уточнює, що спільне інспектування відбудеться 10 вересня о 14:00, в ньому візьмуть участь представники «республіки» та представники України з СЦКК.

    «Українська сторона забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції», - додали в Офісі Зеленського.

    Водночас у Зеленського наголошують, що спостерігачі ОБСЄ знову підтвердили те, що українські військові на вказаній ділянці жодних нових позицій не облаштовували.

    «Це факт, викладений у нашому звіті від 5 вересня цього року», – підкреслив голова СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

    Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зазначив, що ці переговори дають надію, що перемир'я буде продовжуватися.

    «З цією метою українська сторона буде задіювати будь-які механізми як у рамках ТКГ, так і в рамках Нормандського формату, які дозволять зберегти життя українських військовослужбовців та мирного населення. Ми залишаємося повністю відданими мирному процесу та виконанню досягнутих домовленостей», - сказав він.

    До слова, українські військові креативно відреагували на погрози «сєпаратюги» Пушиліна.

    Зазначимо, що командувач Об'єднаних сил відповів на заяву ватажка «ДНР» про обстріл позицій ЗСУ.

    Нагадаємо, Україна скликає термінове засідання Тристоронньої контактної групи через заяву Пушиліна.

    Зазначимо, 5 вересня Пушилін дав наказ атакувати у понеділок укріплення підрозділів Об’єднаних сил поблизу Шумів і додав, що направить інформацію про це рішення в Тристоронню контактну групу.

    Нагадаємо, на річницю Мінських домовленостей США закликали Росію забратися з України.

    ОБСЄ бойовики на Донбасі ДНР ЗСУ обстріл військові Леонід Кравчук Україна
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