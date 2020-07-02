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    Бойовики облаштовують позиції на ділянці розведення біля Петрівського

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    В ОБСЄ помітили, як б<span>ойовики російських окупаційних військ активно риють траншеї</span> - Бойовики облаштовують позиції на ділянці розведення біля Петрівського
    В ОБСЄ помітили, як бойовики російських окупаційних військ активно риють траншеї

    Окупанти вирили нову траншею біля ділянки розведення сил і засобів № 3 «Петрівське»

    Представники місії ОБСЄ на Донеччині зафіксували, що бойовики на ділянці розведення сил і засобів №3 в районі селища Петрівського почали облаштовувати свої позиції. Ці дії були зафіксовані 29 червня.

    Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

    Так, троє бойовиків перебували на колишніх позиціях в районі розведення, двоє з яких перебували в нещодавно виритій там траншеї. В ОБСЄ зазначили, що нова частина траншеї не була зафіксована під час спостереження 7 червня.

    «Таким чином, цей факт є ще одним підтвердженням того, що російсько-окупаційні війська продовжують приховано облаштовувати фортифікаційні споруди в межах ділянки розведення сил і засобів № 3 «Петрівське», - йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що російські найманці мінують території біля Петрівського

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ наприкінці квітня виявила, як російські окупаційні сили закладали протипіхотні міни неподалік ділянки розведення сил у Петрівському на Донбасі.

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