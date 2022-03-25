Стус та Попелюх побралися 1965 року, у них народився син Дмитро

Жінка відійшла у вічність під вибухи у селі під Києвом, де тривають бої з окупантами

У п’ятницю, 25 березня померла вдова поета Василя Стуса Валентина Попелюх. Про це у Facebook сповістила її невістка Тетяна Стус.

Вона зазначила, що вдова Стуса померла після тяжкої хвороби, «на безмежно люблячих дбайливих руках свого сина Дмитра, під вибухи у селі під Києвом, де тривають бої».

Валентині Попелюх було 84 роки.

Як відомо, Стус та Попелюх побралися 1965 року. У 1966 у них народився син Дмитро, який наразі очолює Національний музей Тараса Шевченка у Києві.