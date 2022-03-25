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    Померла вдова поета Василя Стуса

    Стус та Попелюх побралися 1965 року, у них народився син Дмитро - Померла вдова поета Василя Стуса
    Стус та Попелюх побралися 1965 року, у них народився син Дмитро
    фото з відкритих джерел

    Жінка відійшла у вічність під вибухи у селі під Києвом, де тривають бої з окупантами

    У п’ятницю, 25 березня померла вдова поета Василя Стуса Валентина Попелюх. Про це у Facebook сповістила її невістка Тетяна Стус.

    Вона зазначила, що вдова Стуса померла після тяжкої хвороби, «на безмежно люблячих дбайливих руках свого сина Дмитра, під вибухи у селі під Києвом, де тривають бої».

    Валентині Попелюх було 84 роки.

    Як відомо, Стус та Попелюх побралися 1965 року. У 1966 у них народився син Дмитро, який наразі очолює Національний музей Тараса Шевченка у Києві.

    Теги: росія окупанти війна Україна Василь Стус окупація #stoprussia
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    Померла вдова поета Василя Стуса