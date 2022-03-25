ООН слід реформувати, РФ не може блокувати питання війни проти України – екскандидат у президенти Чехії

«Поведінка армії РФ не відповідає базовим правилам ведення бою, а військові частини скоюють воєнні злочини», – Фішер

Російські військові здійснюють в Україні воєнні злочини та постануть перед Міжнародним трибуналом. ООН має бути реформовано, оскільки агресор не може блокувати розгляд питань щодо війни проти України.

Про це у коментарі Guildhall заявив голова комітету із закордонних справ Сенату Чехії, екскандидат у президенти Чехії Павел Фішер.

«Поведінка російської армії не відповідає базовим правилам ведення бою, а військові частини скоюють воєнні злочини. Я вважаю напади на мирних жителів неприйнятними і скандальними, їх не можна пробачити. За них та за атаки на атомні електростанції, що вчиняють російські війська, винні постануть перед міжнародним трибуналом», – заявив політик.

«Російська Федерація порушує всі норми міжнародного права та порушує Статут ООН воєнною агресією проти України. Готувати реформу ООН абсолютно необхідно – його створили, щоб уникнути війни у Європі. Сьогодні агресор не може блокувати обговорення такого надзвичайного воєнного конфлікту, де без причини гине багато мирного населення. Місто Маріуполь стало символом апокаліпсису», – підсумував Павел Фішер.

Раніше постійний представник Литви в ООН Рітіс Паулаускас також заявив, що в умовах, коли Росія є стороною військового конфлікту проти України, Литва вважає за доцільне, щоб РФ утрималася від використання права вето в Раді безпеки ООН з цього питання.

У свою чергу депутат Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що після повномасштабного вторгнення в Україну, порушення принципів міжнародного права та здійснення вбивств мирного населення Росія має бути виключена зі складу Ради безпеки ООН та позбавлена права вето на резолюції.

З аналогічною заявою виступив депутат Бундестагу від «Зелених» Робін Вагнер. За його словами, згідно зі Статутом ООН Росія як сторона конфлікту проти України зобов'язана утриматися від голосувань щодо прийняття резолюцій ООН стосовно врегулювання ситуації.