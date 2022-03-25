  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    ООН має домовитися з окупантом про відкриття гумкоридору в Херсон – Верещук

    ООН має домовитися з окупантом про відкриття гумкоридору в Херсон – Верещук
    фото з відкритих джерел

    Також планується створення гуманітарних коридорів у населені пункти Київської, Чернігівської та Херсонської областей

    ООН обіцяє домовитися з російським агресором про відкриття гуманітарного коридору в Херсон на 26 березня, аби завезти туди медикаменти та продукти. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

    «На завтра ООН обіцяє, що домовиться з росіянами по відкриття для ООН, для їхніх автівок гуманітарного коридору, і вони обіцяють завезти туди медикаменти і продукти. Побачимо, як це спрацює, бо нам поки що не вдавалося відкрити коридор на Херсон», – сказала вона.

    Верещук наголосила, що також планується створення гуманітарних коридорів у населені пункти Київської, Чернігівської та Херсонської областей.

    Вона уточнила, що російські війська не допускають автобуси для евакуації у Маріуполь: люди змушені або на своїх автівках, або пішки долати 10 і більше кілометрів.

    «Для хворих і старших людей чи для дітей дуже важко. Очевидно, що вони не можуть дістатися пішки до Мангуша, де ми могли б взяти їх в автобуси, або навіть до Бердянська. Це фактично неможливо», – підкреслила Верещук.

    Нагадаємо, на YouTube-каналі проєкту Український свідок з’явилось відео, на якому евакуйовані жителі Маріуполя розповіли через що їм прийшлося пройти, щоб дістатися Запоріжжя.

    Теги: росія окупанти ООН війна Україна Херсон окупація Ірина Верещук евакуація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ООН має домовитися з окупантом про відкриття гумкоридору в Херсон – Верещук