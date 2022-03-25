ООН має домовитися з окупантом про відкриття гумкоридору в Херсон – Верещук

Також планується створення гуманітарних коридорів у населені пункти Київської, Чернігівської та Херсонської областей

ООН обіцяє домовитися з російським агресором про відкриття гуманітарного коридору в Херсон на 26 березня, аби завезти туди медикаменти та продукти. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

«На завтра ООН обіцяє, що домовиться з росіянами по відкриття для ООН, для їхніх автівок гуманітарного коридору, і вони обіцяють завезти туди медикаменти і продукти. Побачимо, як це спрацює, бо нам поки що не вдавалося відкрити коридор на Херсон», – сказала вона.

Верещук наголосила, що також планується створення гуманітарних коридорів у населені пункти Київської, Чернігівської та Херсонської областей.

Вона уточнила, що російські війська не допускають автобуси для евакуації у Маріуполь: люди змушені або на своїх автівках, або пішки долати 10 і більше кілометрів.

«Для хворих і старших людей чи для дітей дуже важко. Очевидно, що вони не можуть дістатися пішки до Мангуша, де ми могли б взяти їх в автобуси, або навіть до Бердянська. Це фактично неможливо», – підкреслила Верещук.

Нагадаємо, на YouTube-каналі проєкту Український свідок з’явилось відео, на якому евакуйовані жителі Маріуполя розповіли через що їм прийшлося пройти, щоб дістатися Запоріжжя.