Помічниця кухаря «гвардії ДНР» розчарувалася в бойовиках і здалася поліції

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

В листопаді 2014 року, не маючи постійного заробітку, жінка приїхала до окупованого Донецька, де, за чутками, «багато платили за службу» в «ДНР». Вона подала документи, і вже за кілька хвилин їй видали форму військового зразка та призначили помічником кухаря.

До травня 2015 року жінка-військовослужбовець готувала їжу для бойовиків. Замість обіцяної зарплатні за роботу на харчоблоці найманка лише кілька разів отримувала продукти харчування. Саме це, а також відсутність дисципліни у військовій частині, погане ставлення командирів до своїх підлеглих спонукали її покинути місце дислокації.

Жінка повернулась додому в Українськ, де вела прихований спосіб життя і нікому не розповідала про своє минуле.

Побачивши у новинах інформацію про закон, який гарантує учасникам НЗФ, що не скоювали тяжких злочинів, шанс звільнитися від покарання, жінка добровільно здалася правоохоронцям.