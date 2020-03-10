В Італії за ґратами перебувають майже 160 українських моряків



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В Італії було заарештовано 161 громадянина України за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів Фото: Reuters

Серед українців 131 особа засуджена і відбуває покарання, а 27 утримаються під вартою

158 громадян України перебувають у пенітенціарних центрах в Італії як затримані чи засуджені за перевезення нелегальних мігрантів.

Такі дані станом на початок березня 2020 року навели у Міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит Deutsche Welle.

Серед українців 131 особа засуджена і відбуває покарання, а 27 утримаються під вартою.

Згідно з повідомленням, у 2015-2018 роках на півдні Італії було заарештовано 161 громадянина України за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів. У 2019 році там затримали 32 українців. Водночас 18 звільнили. З початку 2020 року в Італії затримали одного українського моряка.

Зменшення кількості затриманих у МЗС пояснили «ефективністю інформаційної складової протидії, роботі МЗС та правоохоронних органів України, неурядових організацій».

Там запевнили, що питання захисту прав українських моряків в Італії перебуває на особливому та постійному контролі.

Також, за даними МЗС, у Греції тільки протягом 2019 року затримали 36 українських моряків, а у 2020 році — двох. Минулого року там засудили за нелегальне перевезення мігрантів 29 українських моряків, а у 2020 році — дев'ятьох. Закони Греції передбачають за контрабанду людей до 25 років позбавлення волі.