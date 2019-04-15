Понад 252 тисячі виборців змінили місце голосування



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Другий тур виборів відбудеться 21 квітня

Наразі найбільша кількість з тих, хто змінив місце голосування, обрали для другого туру виборів дільницю у Києві

Понад 252 тисячі виборців уже змінили місце голосування перед другим туром виборів президента України, який відбудеться 21 квітня.

Згідно з даними Державного реєстру виборців, станом на 15 квітня 252 814 виборців скористались тимчасовою зміною місця голосування

Наразі найбільша кількість з тих, хто змінив місце голосування, обрали для другого туру виборів дільницю у Києві — 46 249 виборців. Також багато українців обрали місцем голосування Київську область — 24 886, Харківську область — 18 934, Одеську область — 16 732.

Закордонний виборчий округ обрали місцем голосування 3 457 українців.

Місце голосування змінили 4 143 виборців з Криму, 11 559 виборців з Донецької, 5 690 виборців з Луганської області.

Змінити місце голосування можна лише до 15 квітня.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія визначила черговість надання ефірного часу кандидатам на пост президента України для проведення передвиборної агітації. Ефірний час Володимиру Зеленському та Петру Порошенку 17 та 18 квітня надано на Суспільному телебаченні та Суспільному радіо.

Джерело: УНН