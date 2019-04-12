Порошенку та Зеленському ЦВК надала час для агітації на телебаченні та радіо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня

Ефірний час кандидатам на пост президента 17 та 18 квітня надано на Суспільному телебаченні та Суспільному радіо

Центральна виборча комісія визначила черговість надання ефірного часу кандидатам на пост президента України для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

«Ефірний час кандидатам на пост президента на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення надано 18 квітня в такій черговості: Зеленському В.О. – з 20.00 до 20.30, Порошенку П.О. – з 20.51 до 21.21. А на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного радіо – 17 квітня: Зеленському – з 19.00 до 19.30, Порошенку – з 20.00 до 20.30», - заявили в Центрвиборчкомі.

Зазначається, що 12 квітня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

В Центрвиборчкомі заявили, що враховуючи пропозиції Національної суспільної телерадіокомпанії України, Комісія визначила черговість надання ефірного часу кандидатам на пост президента Володимиру Зеленському та Петру Порошенку на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення та суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії України для проведення передвиборної агітації під час повторного голосування 21 квітня з чергових виборів президента України за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення чергових виборів президента.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, кандидат в президенти Володимир Зеленський запропонував своєму супернику Петру Порошенку провести дебати не на телеканалі, а на НСК «Олімпійський».

Порошенко погодився і в свою чергу запропонував дату – 14 квітня о 14:14. Зеленський відмовився і наполягає на даті 19 квітня, коли по закону дебати мають проводитись на Суспільному.