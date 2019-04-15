Вибори президента: сьогодні закінчується термін подання заяв для зміни місця голосування



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До кінця дня українці можуть змінити місце голосування у другому турі виборів 2019

На виборах українці можуть голосувати не за місцем реєстрації. Для цього необхідно звернутися з заявою в органи Держреєстру виборців.

21 квітня в Україні відбудеться другий тур чергових виборів президента України. За п'ять днів до виборів - до 15 квітня включно - українці, які бажають проголосувати не за місцем реєстрації, повинні звернутися з відповідною заявою в органи Держреєстру виборців.

Переселенці з Криму і Донбасу, щоб взяти участь у голосуванні до 15 квітня повинні звернутися до відділення Державного реєстру виборців із заявою про необхідність змінити місце голосування. При собі необхідно мати паспорт.

Українці, які проживають не за місцем реєстрації або ті, хто перебуває не за місцем проживання на момент голосування також можуть змінити місце голосування. Для цього їм потрібно звернутися до Держреєстру виборців. Але, крім заяви, їм необхідно надати документ, що підтверджує необхідність зміни місця голосування: це може бути, наприклад, довідка з роботи або навчання.

Варто відзначити, що змінити місце голосування необхідно за місцем роботи або проживання. Для того, щоб прискорити процедуру подачі документів заяву можна заповнити заздалегідь. Скачати примірник заяви можна на сайті Держреєстру виборців. Зазначимо, у заяві потрібно вказувати офіційне місце реєстрації, номер обраного виборчої дільниці.

Як відомо, відділення Держреєстру виборців працюватимуть без вихідних.

Чергові вибори президента України в 2019 році проходять в два тури. Перший тур відбувся 31 березня, участь у голосуванні взяли понад 18,8 млн громадян. За результатами голосування лідером став Володимир Зеленський (30,24%), на другому місці - Петро Порошенко (15,95%). Третє місце посіла Юлія Тимошенко (13,40%). Підрахунок голосів зайняв у Центрвиборчкому тиждень. Для того, щоб вибори пройшли в один тур, один з кандидатів мав набрати понад 50% голосів. Оскільки ніхто з кандидатів не набрав більшості голосів - ЦВК оголосив про проведення повторного голосування 21 квітня.

Зазначимо, що, станом на 13 квітня, місце голосування змінили вже понад 200 тисяч громадян. З АРК Крим на місто Київ виборчу адресу змінили 1082 громадянина. На Київську область - 391 особа, на Херсонську область - 275. У свою чергу, з Донецької області на місто Київ змінили виборчу адресу - 8398 осіб, у Харківській області голосуватимуть 3530 осіб, а у Київській області з Донецької голосуватимуть - 4149.

Раніше Комітет виборців України (КВУ) закликав виборців не зволікати зі зміною місця голосування перед другим туром виборів, який має відбутися 21 квітня.



