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    Понад 60 туристів заблукали в урочищі на Буковині

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    Понад 60 туристів заблукали в урочищі на Буковині

    66 людей, піднімаючись по маршруту «Буковинські водоспади» в урочищі «Протяте каміння», зійшла з маршруту та заблукала

    Група туристів із 66 людей заблукала в урочищі «Протяте каміння» у Чернівецькій області. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Чернівецькій області.

    «28 травня близько 17 години до Гірського пошуково-рятувального відділення надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що група туристів із 66 людей, піднімаючись по маршруту «Буковинські водоспади» в урочищі «Протяте каміння», зійшла з маршруту та заблукала», – йдеться в повідомленні.

    Рятувальники обстежили територію та знайшли туристичну групу неподалік місця зникнення.

    «Переконавшись, що всі туристи на місці, працівники Гірського пошуково-рятувального відділення надали супровід людям та доправили туристів до найближчого населеного пункту – села Підзахаричі Путильського району. До надання допомоги залучалося 5 рятувальників та 1 одиниця техніки», – розповіли рятувальники.

    Раніше повідомлялося, що на Буковині турист зірвався зі скелі. Чоловік 1986 року народження відправився в гори один. Поруч не було нікого, хто б міг прийти на допомогу. Зрештою, чоловіку надали допомогу рятувальники. 

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    ДСНС туризм рятувальники Чернівецька область
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