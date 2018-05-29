Понад 60 туристів заблукали в урочищі на Буковині

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66 людей, піднімаючись по маршруту «Буковинські водоспади» в урочищі «Протяте каміння», зійшла з маршруту та заблукала

Група туристів із 66 людей заблукала в урочищі «Протяте каміння» у Чернівецькій області. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Чернівецькій області.

«28 травня близько 17 години до Гірського пошуково-рятувального відділення надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що група туристів із 66 людей, піднімаючись по маршруту «Буковинські водоспади» в урочищі «Протяте каміння», зійшла з маршруту та заблукала», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники обстежили територію та знайшли туристичну групу неподалік місця зникнення.

«Переконавшись, що всі туристи на місці, працівники Гірського пошуково-рятувального відділення надали супровід людям та доправили туристів до найближчого населеного пункту – села Підзахаричі Путильського району. До надання допомоги залучалося 5 рятувальників та 1 одиниця техніки», – розповіли рятувальники.

Раніше повідомлялося, що на Буковині турист зірвався зі скелі. Чоловік 1986 року народження відправився в гори один. Поруч не було нікого, хто б міг прийти на допомогу. Зрештою, чоловіку надали допомогу рятувальники.