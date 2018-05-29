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    На Буковині турист зірвався зі скелі

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    <p>Рятувальники надали туристу домедичну допомогу</p> - На Буковині турист зірвався зі скелі

    Рятувальники надали туристу домедичну допомогу

    Туриста після надання домедичної допомоги доставили до Вижницької центральної районної лікарні

    Під час відпочинку в урочищі Протяте каміння Чернівецької області турист, послизнувшись, впав зі скелі. Про це у вівторок, 29 травня, повідомляє прес-центр управління ДСНС в Чернівецькій області.

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    На Буковині турист зірвався зі скелі
    На Буковині турист зірвався зі скелі
    На Буковині турист зірвався зі скелі

    За даними відомства, чоловік 1986 року народження відправився в гори один. Поруч не було нікого, хто б міг прийти на допомогу.

    Через скелясту місцевість швидка не могла дістатися до туриста, тому потерпілий звернувся до рятувальників.

    «На місце події прибули співробітники Гірського пошуково-рятувального відділення Аварійно-рятувальної частини. Оскільки у чоловіка була підозра на перелом ноги, рятувальники надали домедичну допомогу потерпілому і іммобілізували пошкоджену кінцівку, після чого травмованого доставили до Вижницької центральної районної лікарні», - зазначили в ДСНС.

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