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    Попи московської церкви агітують українців поповнювати ряди бойовиків «ДНР»

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    Попи московської церкви агітують українців поповнювати ряди бойовиків «ДНР»

    Для бесіди попи вибирають представники чоловічої статі призовного віку і придатні до військової служби

    Уздовж лінії розмежування на Донбасі представники УПЦ МП Донецької і Маріупольської єпархії активізували заходи щодо залучення прихожан до лав бойовиків «ДНР». Про це у себе на сторінці у Facebook написав лідер «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук.

    «При цьому, періодично проводяться ненав'язливі «роз'яснювальної бесіди» про «неправомірність дій карателів» - ЗС України, необхідності захищати «молоду республіку» і навислу загрозу над «російською православною вірою», яку хочуть викоренити «бандерівці».

    Як правило, для бесіди вибираються представники чоловічої статі призовного віку і придатні до військової служби. У процесі спілкування встановлюється їхнє ставлення до української влади і, в разі отримання відповіді про невдоволення нею і т.д., робляться пропозиції з фінансовим інтересом.

    При цьому, потенційним кандидатам пропонується кілька варіантів діяльності на благо «церкви і «ДНР». Один з них - безпосереднє проходження служби в лавах бойовиків, інший - інформаційна допомога, а саме надання інформації про діяльність та переміщення підрозділів ЗС України та інших силових органів уздовж лінії розмежування.

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