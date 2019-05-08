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    Популярний український співак потрапив у ДТП в Каліфорнії

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    Життя українського артиста врятували ремені безпеки - Популярний український співак потрапив у ДТП в Каліфорнії
    Життя українського артиста врятували ремені безпеки

    Артист розповів, що дуже постраждала його машина

    Сьогодні, 8 травня, український поп-співак Макс Барських потрапив у серйозну ДТП у Каліфорнії

    Про це співак повідомив у Instagram.

    Артист написав, що дуже постраждала його машина . На фото, яке він опублікував у Instagram, видно практично повністю розбиту передню частину авто.

    «Я міг і сам отримати серйозні травми або навіть розбитися на смерть у ДТП, проте врятували пристебнуті ремені безпеки», - написав співак.

    «Я забуваю цінувати кожен момент свого життя. Сьогодні, перебуваючи на межі, зрозумів, як це важливо. Будьте уважні, цінуйте все, що маєте, і всіх, хто навколо. Обов'язково користуйтеся ременями безпеки – це врятує ваше життя! Зі мною все гаразд, не переживайте! Я зрозумів, чому це сталося, і засвоїв урок», - написав Барських.

     

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