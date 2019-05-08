Популярний український співак потрапив у ДТП в Каліфорнії
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Артист розповів, що дуже постраждала його машина
Сьогодні, 8 травня, український поп-співак Макс Барських потрапив у серйозну ДТП у Каліфорнії
Про це співак повідомив у Instagram.
Артист написав, що дуже постраждала його машина . На фото, яке він опублікував у Instagram, видно практично повністю розбиту передню частину авто.
«Я міг і сам отримати серйозні травми або навіть розбитися на смерть у ДТП, проте врятували пристебнуті ремені безпеки», - написав співак.
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Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны, и цените все что имеете и всех кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасет вашу жизнь! Со мной все хорошо, не переживайте! (я понял почему это произошло, и освоил урок)
«Я забуваю цінувати кожен момент свого життя. Сьогодні, перебуваючи на межі, зрозумів, як це важливо. Будьте уважні, цінуйте все, що маєте, і всіх, хто навколо. Обов'язково користуйтеся ременями безпеки – це врятує ваше життя! Зі мною все гаразд, не переживайте! Я зрозумів, чому це сталося, і засвоїв урок», - написав Барських.