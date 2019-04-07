Пораненого на Донбасі прикордонника доставили в клініку до Києва



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Зараз стан здоров'я прикордонника «відповідає тяжкості проведеного оперативного медичного втручання» Фото: Державна прикордонна служба

Офіцер-прикордонник в результаті снайперського обстрілу отримав поранення в ногу

Пораненого на КПВВ «Мар'їнка» прикордонника вертольотом доставили в Головний військово-медичний клінічний центр Держприкордонслужби в Києві.

Про це в неділю повідомляє Державна прикордонна служба.

Офіцер-прикордонник, перебуваючи старшим зміни прикордонних нарядів на КПВВ Мар'їнка, в результаті снайперського обстрілу отримав поранення в ногу.

«Військовослужбовець відразу був доставлений в місцеву лікарню, де йому надали необхідну медичну допомогу, згодом він був переміщений в військовий госпіталь ЗСУ. Вчора, у взаємодії з ЗСУ, офіцер вертольотом ЗСУ доставлений в м. Харків, а звідти вже прикордонним вертольотом евакуйований в м. Київ», - йдеться в повідомленні.

В ДПСУ додали, що зараз стан здоров'я прикордонника «відповідає тяжкості проведеного оперативного медичного втручання». Загрози життю немає.

Нагадаємо, у п’ятницю вдень снайпер поранив двох бійців, які несли службу на КПВВ «Мар’їнка». У штабі також повідомили про одного загиблого українського бійця.

Загиблий - 46-річний кулеметник Юрій Фармагей загинув під Пісками, відбиваючи атаку ворога.