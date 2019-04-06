Загострення на Донбасі: 17 обстрілів, є загиблий та двоє поранених бійців



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У трьох обстрілах противник застосовував снайперів

Внаслідок обстрілів снайперів бойовиків один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення

У п’ятницю, 5 квітня, противник на Донбасі 17 разів порушив режим припинення вогню, застосував 10 разів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, і витратив 59 мін калібрів 120 та 82 мм.

Також окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У трьох обстрілах противник застосовував снайперів.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об'єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог 12 разів обстріляв українських захисників:

тричі з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї – поблизу селища Піски;

двічі з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка;

двічі з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти БМП-2, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Павлопіль;

з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Лебединське;

з мінометів 120-го калібру – біля села Водяне;

двічі з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї – у районі населеного пункту Новотроїцьке;

зі снайперської зброї – біля міста Мар'їнка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив п'ять обстрілів:

з мінометів калібрів 120 та 82 мм – поблизу селища міського типу Зайцеве;

з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Новоолександрівка;

з мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Новолуганське;

з мінометів 82-го калібру – біля селища Золоте-4;

з великокаліберних кулеметів – поблизу селища міського типу Південне.

Внаслідок обстрілів ворожих снайперів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення.

«На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому чотирьох та поранивши також чотирьох окупантів. Також знищено одну одиницю військової техніки російсько-окупаційних військ», - додали у прес-центрі.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил, в тому числі один раз – із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» двічі:

з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Широкине;

зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів і стрілецької зброї – поблизу села Старогнатівка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» обстріляно з мінометів калібру 120 мм із витратою 20 мін позиції наших військ поблизу селища міського типу Зайцеве.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

«На всі обстріли противника наші захисники відповіли вогнем. Втрати окупантів уточнюються. Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у зведенні.

Нагадаємо, вночі 5 квітня військовослужбовці Об'єднаних сил взяли в полон бойовика.