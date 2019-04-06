У бою під Пісками загинув 46-річний кулеметник з Вінниччини



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Юрія Фармагея застрелив снайпер окупантів

Юрій Фармагей родом із Вінниччини, мав двох онуків та двох синів, один із яких служить морським піхотинцем

Стало відомо ім'я українського воїна, в якого поцілив на Донбасі ворожий снайпер у п'ятницю, 5 квітня. Загиблий - 46-річний кулеметник Юрій Фармагей загинув під Пісками, відбиваючи атаку ворога.

Про це повідомляє ТСН.

Юрій родом із Вінниччини, мав двох онуків та двох синів, один із яких служить морським піхотинцем. Старшого солдата буде нагороджено за мужність та героїзм посмертно.

Як додає вінницьке видання «Вежа», загиблий боєць мешкав у селі Огіївка Гайсинського району. Служив у 57-й окремій мотопіхотній бригаді.

Тіло бійця мають привезти на Вінниччину після вихідних. Прощання із полеглим героєм відбудеться наступного тижня.

Нагадаємо, учора вдень снайпер поранив двох бійців, які несли службу на КПВВ «Мар’їнка». У штабі також повідомили про одного загиблого українського бійця.