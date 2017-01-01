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    Порошенко анонсував референдуми про вступ до НАТО і членство в Євросоюзі

    Президент впевнений, що результати голосування на референдумах будуть переконливо позитивними
    Президент України Петро Порошенко пообіцяв референдум не лише про вступ до НАТО, але й про членство в Євросоюзі у досяжному майбутньому. Про це він заявив на урочистостях до Дня працівників прокуратури. «Зараз ми твердо тримаємо курс на євроатлантичну інтеграцію. І навіть не сумнівайтеся, що вже в дуже скорому, досяжному майбутньому в
    • Сьогодні, 11:47
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    Президент впевнений, що результати голосування на референдумах будуть переконливо позитивними

    Президент України Петро Порошенко пообіцяв референдум не лише про вступ до НАТО, але й про членство в Євросоюзі у досяжному майбутньому. Про це він заявив на урочистостях до Дня працівників прокуратури.

    «Зараз ми твердо тримаємо курс на євроатлантичну інтеграцію. І навіть не сумнівайтеся, що вже в дуже скорому, досяжному майбутньому в Україні точно пройдуть референдуми і про вступ до НАТО, і я переконаний, що народ України підтримає таку мою ініціативу, і про членство в Євросоюзі», - сказав Порошенко.

    Президент впевнений, що результати голосування на цих референдумах будуть переконливо позитивними.

    Як повідомлялось, Порошенко указом №392/2017 від 29 листопада 2017 року затвердив нову емблему та прапор Генпрокуратури. Сьогодні документ опублікували в офіційному виданні «Урядовий кур'єр», указ набув чинності.

    Джерело: УНН

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