Порошенко анонсував референдуми про вступ до НАТО і членство в Євросоюзі

Президент впевнений, що результати голосування на референдумах будуть переконливо позитивними

Президент України Петро Порошенко пообіцяв референдум не лише про вступ до НАТО, але й про членство в Євросоюзі у досяжному майбутньому. Про це він заявив на урочистостях до Дня працівників прокуратури. «Зараз ми твердо тримаємо курс на євроатлантичну інтеграцію. І навіть не сумнівайтеся, що вже в дуже скорому, досяжному майбутньому в



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Президент впевнений, що результати голосування на референдумах будуть переконливо позитивними

Президент України Петро Порошенко пообіцяв референдум не лише про вступ до НАТО, але й про членство в Євросоюзі у досяжному майбутньому. Про це він заявив на урочистостях до Дня працівників прокуратури.

«Зараз ми твердо тримаємо курс на євроатлантичну інтеграцію. І навіть не сумнівайтеся, що вже в дуже скорому, досяжному майбутньому в Україні точно пройдуть референдуми і про вступ до НАТО, і я переконаний, що народ України підтримає таку мою ініціативу, і про членство в Євросоюзі», - сказав Порошенко.

Президент впевнений, що результати голосування на цих референдумах будуть переконливо позитивними.

Як повідомлялось, Порошенко указом №392/2017 від 29 листопада 2017 року затвердив нову емблему та прапор Генпрокуратури. Сьогодні документ опублікували в офіційному виданні «Урядовий кур'єр», указ набув чинності.

Джерело: УНН