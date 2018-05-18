Порошенко анонсував законопроект про колаборантів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко на зустрічі з Рефатом Чубаровим та Ільмі Умеровим

Президент визнав, що «є окрема невеличка частина громадян, які добровільно стали колаборантами» в Криму

Президент України Петро Порошенко заявляє, що законопроект про громадянство буде доопрацьований у питанні українських колаборантів на окупованих територіях.

Про це він сказав під час зустрічі з головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим та заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим з приводу відкликання ініційованого ним законопроекту про громадянство, повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, президент нагадав, що для посилення ефективності боротьби з нелегальною міграцією він вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін до закону «Про громадянство України» щодо удосконалення окремих положень.

«В цьому проекті були норми, які з одного боку захищають не лише кримських татар, але і українців, які опинилися на окупованій території і були вимушені під тиском прийняти російське громадянство, і закон має захистити їх. Але є окрема невеличка частина громадян, які добровільно стали колаборантами – пішли працювати в поліцію, ФСБ, незаконні органи влади», - наголосив президент.

«Я почув ваше звернення. Ми зараз це обговорили і я прийняв рішення відкликати законопроект про громадянство», - зауважив Порошенко.

За його словами, буде виключена «норма щодо колаборантів» і законопроект буде доопрацьовано спільними зусиллями. «І розділимо ці дві речі. Перша річ – це буде закон про громадянство і захист українського громадянства. З іншого боку, законом про колаборантів ми врегулюємо питання щодо цієї, нехай і невеличкої, категорії громадян, але вони мають отримати абсолютну справедливу реакцію українського законодавства, українського закону і держави», - наголосив президент.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров подякував главі держави за підтримку цієї ініціативи про вилучення норм, які стосуються безпосередньо окупованих територій.

«Наша мета дуже чітка і ясна, і всі мають про неї знати – ті, хто порушив закони України і пішов на співпрацю з окупантами, і він є фактором щодо нехтування правами і свободами громадян України, ці люди будуть покарані. А всі інші, які зберігають гідність, і зберігають вірність Україні, - ми всі разом будемо жити в нашому Криму», - сказав Чубаров.

Він зазначив, що переважна більшість громадян України, які зараз живуть в окупованому Криму, очікують на Україну. «Вони очікують на відновлення державного суверенітету, забезпечення контролю над Кримом», - наголосив Чубаров.

Раніше повідомлялося, що Порошенко відкликав законопроект про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо удосконалення окремих положень міграційного законодавства.

20 квітня президент України Петро Порошенко запропонував Верховній Раді проект закону, яким передбачається втрата українського громадянства людиною, яка брала участь у «виборах»в анексованому Криму .