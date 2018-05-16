Президент відкликав скандальний законопроект щодо громадянства

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Засідання комітету Верховної Ради з прав людини

Правозахисники стверджують, що проект містив загрози втрати громадянства України мешканцями окупованого Криму

Президент України Петро Порошенко відкликав законопроект про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо удосконалення окремих положень міграційного законодавства.

Про це оголосили на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини.

«Президент України відкликав свій скандальний законопроект про громадянство, що містив загрози втрати громадянства України мешканцями окупованого Криму», - прокоментували це рішення правозахисники Центру інформації про права людини.

Цей законопроекті передбачав, що набуття громадянства РФ у результаті анексії півострову Росією не є підставою для втрати громадянства.

Проте, згідно з документом, повнолітнього громадянина могли позбавити громадянства України, якщо він скористався виборчим або іншим правом, чи виконав обов'язки, які на нього покладає іноземне громадянство.

Також у законопроекті йшлося про те, що позбавлення громадянства загрожує людям, які скористалася на території України під час виїзду або в’їзду в Україну паспортом іноземної держави, «що зафіксовано посадовою чи службовою особою Державної прикордонної служби України або іншого державного органу України».

20 квітня президент України Петро Порошенко запропонував Верховній Раді проект закону, яким передбачається втрата українського громадянства людиною, яка брала участь у «виборах»в анексованому Криму .