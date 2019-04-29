Порошенко: без свободи і мови не буде хліба



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Президент України Петро Порошенко Фото: Главком

«Вони кажуть: мову та свободу на хліб не намажеш! Вибачте, будь ласка, але без свободи і без мови хліба не буде», - заявив президент

Президент України Петро Порошенко під час виступу в Українському католицькому університеті у Львові відповів опонентам мовного закону.

«Вони кажуть: мову та свободу на хліб не намажеш! Вибачте, будь ласка, але без свободи і без мови хліба не буде», - цитує президента «Укрінформ».

Водночас голова Верховної Ради Андрій Парубій, який був присутній на цій зустрічі, запевнив, що жодні постанови не зупинять підписання цього закону. Він додав, що відхилення відповідних постанов відбудеться «технічно і швидко».

«Хочу підтвердити: жодні постанови не зупинять підписання закону про мову. Просто ми розуміємо, уся ця нечисть піде в суд, щоб скасувати закон, і я намагаюся до нюансів дотриматися всієї процедури, щоб у них не було жодних шансів. 14-15 травня ми всі їхні постанови відхилимо», - сказав Парубій.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову. За закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 5670-д) проголосувало 278 народних депутатів. Президент Порошенко пообіцяв підписати ухвалений закон відразу після надходження його на підпис.

Водночас, того ж дня народні депутати від Опоблоку зареєстрували у Верховній Раді два проекти постанови про скасування закону про функціонування української мови як державної.

Якщо ці постанови не будуть підтримані депутатами, Парубій має право підписати закон і направити його на підпис президенту України.