Новинський і Вілкул заблокували підписання мовного закону



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Нардепи з Опоблоку Вадим Новинський та Олександр Вилкул Фото: BBC.com

На думку нардепів з Опозиційного блоку, Андрій Парубій виніс законопроект на голосування, нібито порушивши чітко описану Регламентом процедуру

Одразу після голосування провладної коаліції за мовний закон (№5670-д) один з лідерів опозиції Олександр Вілкул подав до апарату Верховної Ради проект Постанови, підготовлений ним і головою фракції Опозиційного блоку Вадимом Новинським про скасування результатів голосування. Про це йдеться у повідомленні на сайті Опоблоку.

За словами нардепів, причиною стали грубі порушення під час постановки на голосування та голосування норм ст. 37 Закону України про Регламент ВР і ст. 84 Конституції України, що вимагають від народних депутатів голосувати персонально. Крім того, на думку Вілкула та Новинського, головуючий на засіданні Андрій Парубій виніс законопроект на голосування, нібито порушивши чітко описану Регламентом процедуру.

«Український народ не делегував права порушувати Конституцію та проштовхувати мовний законопроект, який розколює суспільство, за допомогою обману та порушення законів. Якщо у коаліції не було голосів, законопроект повинен має бути знятий з розгляду. Ми будемо домагатися його скасування в Конституційному Суді», - заявив глава фракції Опозиційного блоку Новинський.

«Ми діяли чітко відповідно до законодавства України. Проект Постанови поданий відразу після голосування. Питання - чи піде Парубій на порушення законодавства, підписавши цей Закон, без розгляду нашого проекту Постанови», - сказав Вілкул.

Він підкреслив, що «провокаційний мовний закон порушує Конституцію і суперечить європейським нормам права, які Україна ратифікувала і взяла зобов'язання виконувати».

Нагадаємо, Рада ухвалила у другому читанні «мовний закон» - законопроект «Про функціонування української мови як державної» у четвер, 25 квітня. Закон підтримали 278 нардепів.

Голова профільного комітету Верховної Ради Микола Княжицький заявив, що адміністративну відповідальність за порушення «мовного закону» відстрочили на три роки.

Підкреслимо також, в Києві біля будівлі Ради проходить акція на підтримку «мовного закону». Так, біля будівлі парламенту зібралися більше тисячі людей. Багато хто прийшов з плакатами на підтримку державної української мови.

Як повідомлялось, зранку 25 квітня Верховна Рада розглянула всі поправки до другого читання «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної». Всього до другого читання подано 2082 правки. «Цей момент прийшов. Ми закінчили розгляд правок», - заявив глава парламенту Андрій Парубій.

У середу Верховна Рада розглянула трохи більше 99% поправок до другого читання «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної». Зокрема, нардепи розглянули 2064 поправки з 2082 до другого читання закону.

Спікер Ради Андрій Парубій напередодні заявив, що наразі немає ризиків не прийняти «мовний закон». За його словами, більшість парламенту підтримує прийняття документа.

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