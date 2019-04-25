Рада ухвалила закон про мову



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«Мовний закон» підтримали 278 нардепів Фото: Станілсав Груздєв, Главком

Розгляд правок до законопроекту тривав більше місяця

Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної (№ 5670-д). За відповідне рішення проголосували 278 депутатів.

Законопроект ухвалили із зауваженнями, озвученими головою профільного комітету Миколою Княжицьким, та техніко-юридичними правками.

Розгляд законопроекту у другому читанні розпочали 28 лютого.

Документ передбачає, що українська мова – єдина державна. Органи центральної чи місцевої влади не можуть змінювати порядок застосування мови. Чиновники, судді, депутати, медики мають вільно володіти державною мовою. За порушення закону посадовців будуть штрафувати від 3400 –10200 грн.

Реклама повинна бути лише українською. А концерти, фільми чи вистави на іншій мові мають супроводжуватися українськими субтитрами. Газети чи журнали повинні мати українську версію.

У книгарнях мінімум половина книжок має бути українською мовою.

Будуть створені нова нацкомісія, яка затверджуватиме правопис та інші стандарти, і посада уповноваженого, який захищатиме інтереси україномовних.

Як повідомлялось, зранку 25 квітня Верховна Рада розглянула всі поправки до другого читання «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної». Всього до другого читання подано 2082 правки. «Цей момент прийшов. Ми закінчили розгляд правок», - заявив глава парламенту Андрій Парубій.

Нагадаємо, в середу Верховна Рада розглянула трохи більше 99% поправок до другого читання «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної». Зокрема, нардепи розглянули 2064 поправки з 2082 до другого читання закону.

Спікер Ради Андрій Парубій напередодні заявив, що наразв немає ризиків не прийняти «мовний закон». За його словами, більшість парламенту підтримує прийняття документа.