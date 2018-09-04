«Слава Україні!»: Порошенко закликав Раду підтримати закон про зміну військового вітання



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Українські військові

Рада має внести зміни в законодавство про військовий статут у частині привітання «Слава Україні!» і відповіді «Героям слава!», наголосив президент

Президент Петро Порошенко на зустрічі з керівниками парламентських фракцій закликав підтримати законопроект про зміни статуту Збройних сил України, які стосуються введення військового вітання «Слава Україні».

Про це повідомляє прес-служба президента.

«Ті з Вас, хто дивилися парад, побачили, що відбулися відповідні зміни у військовому привітанні. Вони були розроблені з урахуванням урядових пропозицій, пропозицій Міністерства оборони. Внесені зміни у статути ЗСУ, як відомо, є законами.

І мені поведінка наших воїнів на параді - той ентузіазм, коли вони нарешті почали вимовляти «Слава Україні» - лише додали впевненості в тому, що це треба робити зараз вже і негайно», - заявив Порошенко.

За його словами, змінюється позиція, коли ультимативно вимагалося звернення «товариш» і дається можливість звернення «пан».

Президент сподівається, що парламент підтримає ці зміни.

Раніше Порошенко заявляв, що від гасла «Слава Україні!» ворогів корчить, як чортів від ладана.

Як повідомлялось, МЗС Росії обурилось новим вітанням ЗСУ «Слава України!» і назвало його нацистським.