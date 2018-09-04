Порошенко у Києві проводить переговори із Курцем



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Президент України Петра Порошенка зустрів Федерального канцлера Республіки Австрія Себастьяна Курца на ґанку Маріїнського палацу

За результатами переговорів заплановані заяви для ЗМІ

У Києві сьогодні, 4 вересня, розпочалися переговори президента України Петра Порошенка і федерального канцлера Республіки Австрія Себастьяна Курца. Про це йдеться на сайті офіційного представництва президента.

Зазначається, що Порошенко зустрів Курца в Маріїнському палаці.

«Перед початком зустрічі з президентом України у форматі віч-на-віч федеральний канцлер Республіки Австрія Себастьян Курц зробив запис у Книзі почесних гостей. Після зустрічі відбудуться українсько-австрійські переговори у розширеному форматі», - повідомляє прес-служба президента.

За результатами переговорів заплановані заяви Порошенка та Курца для представників засобів масової інформації.

Раніше повідомлялося, що зустріч відбувається відповідно до домовленості, досягнутої за результатами телефонної розмови Порошенка та Курца 22 серпня.

Планується, що у ході зустрічі обговорюватимуться питання двосторонніх відносин та пріоритети розвитку відносин між Україною та ЄС, зокрема питання єдності санкційної політики Євросоюзу.