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    Порошенко і Тимошенко зустрілися на інтронізації: як це було (ексклюзивні фото)

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    Під час богослужіння Юлія Тимошенко знаходилась за спиною президента і час від часу кидала погляди на нього - Порошенко і Тимошенко зустрілися на інтронізації: як це було (ексклюзивні фото)
    Під час богослужіння Юлія Тимошенко знаходилась за спиною президента і час від часу кидала погляди на нього
    Фото: Станіслав Груздєв

    Конкуренти Петро Порошенко та Юлія Тимошенко навіть не привіталися

    У Софії Київській 3 лютого на інтронізації першого предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія зустрілися головні конкуренти на майбутніх виборах президента глава держави – Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.

    Спочатку, під час богослужіння, Тимошенко знаходилась за спиною президента і час від часу кидала погляди на нього. Коли ж урочистості закінчилися, і гості церемонії підходили до Предстоятеля, президент та його конкурентка буквально зіштовхнулися лоб в лоб.

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    Фотокамера «Главкома» зафіксувала момент зустріч політичних опонентів. Порошенко і Тимошенко навіть не привіталися.

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    Фото: Станіслав Груздєв
    Більше ексклюзивних фото дивіться у фоторепортажі «Главкома»: Інтронізація та інтриги. Що отримав на день народження Епіфаній 

    Під час об’єднавчого собору 15 грудня предстоятелем Православної церкви України обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

     Читайте також: Від реєстрації до інавгурації. Календар виборів президента 


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