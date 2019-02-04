Порошенко і Тимошенко зустрілися на інтронізації: як це було (ексклюзивні фото)



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Під час богослужіння Юлія Тимошенко знаходилась за спиною президента і час від часу кидала погляди на нього Фото: Станіслав Груздєв

Конкуренти Петро Порошенко та Юлія Тимошенко навіть не привіталися

У Софії Київській 3 лютого на інтронізації першого предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія зустрілися головні конкуренти на майбутніх виборах президента глава держави – Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.

Спочатку, під час богослужіння, Тимошенко знаходилась за спиною президента і час від часу кидала погляди на нього. Коли ж урочистості закінчилися, і гості церемонії підходили до Предстоятеля, президент та його конкурентка буквально зіштовхнулися лоб в лоб.

Фотокамера «Главкома» зафіксувала момент зустріч політичних опонентів. Порошенко і Тимошенко навіть не привіталися.

Фото: Станіслав Груздєв

Більше ексклюзивних фото дивіться у фоторепортажі «Главкома»: Інтронізація та інтриги. Що отримав на день народження Епіфаній

Під час об’єднавчого собору 15 грудня предстоятелем Православної церкви України обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.



