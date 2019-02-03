Інтронізація митрополита Київського та всієї України Епіфанія. Фоторепортаж з Софійського собору

Інтронізація та інтриги. Що отримав на день народження Епіфаній (фоторепортаж) тема дня

У Софійському соборі офіційно звели на престол Предстоятеля Православної церкви України

3 лютого 2019 року - особливий день для України. Сьогодні у Софії Київській офіційно звели на престол першого предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія. Організатори урочистостей навіть не приховували, що обрали сьогоднішній день не випадково. Саме 3 лютого день Епіфаній відзначає день народження. Наймолодшому з предстоятелів православних церков сьогодні виповнилося 40 років.

Детектив напередодні

Святковому дню передував доволі напружений період підготовки урочистостей. Окрім особливого богослужіння, яке мало відповідати усім канонам та традиціям, організатори мали потурбуватись про чимало інших делікатних та важливих деталей.

Перша інтрига - коли і де саме мала пройти інтронізація - тривала недовго. Вже після Різдва, на яке Епіфанію був вручений Томос у Константинополі, було відомо, що інтронізують його у Святій Софії. Це сакральне місце для православного світу. Не даремно предстоятель РПЦ Кирило свого часу заявив: хто володіє Софією - той володіє Україною.





Інтронізація митрополита Епіфанія

Друга інтрига - хто потрапить до Софії. Заздалегідь організатори повідомили, що старовинний храм здатен вмістити до 300 гостей. Оскільки охочих у цей день бути у цьому місці було набагато більше, був організований суворий пропускний режим. І це привело до кількох скандалів. У першу чергу, образились окремі журналісти: про те, що їх не допустили на урочистості, публічно заявили зокрема знімальні групи каналів News One, «1+1» та інші. Зважаючи на поточну політичну ситуацію, соцмережі відразу почали шукати підступи влади, яка обмежує права неблагонадійних медіа. Попри це «Главком» заздалегідь пройшов акредитацію і на церемонії працював без проблем.

Без перешокд у Софію потрапили і прямі конкуренти Петра Порошенка на виборах президента. Фотокамера «Главкома» зафіксувала, наприклад, і Юлію Тимошенко зі свитою, і Андрія Садового.





Митрополит Епіфаній та народний депутат, кандидат у президенти Юлія Тимошенко

А от кого не було, і це було дуже примітно, - патріарха Філарета. У церкві навіть спецільно прокоментували цей факт. Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) у ході трансляції церемонії, зауважив, що Філарет не зміг бути з Епіфанієм у цей день через жорстку рекомендацію лікарів. Медики заборонили 90-літньому патріарху покидати клініку, де він зараз перебуває через підвищений тиск. Вітальний лист Філарета до свого ставленика і учня Епіфанія був зачитаний у кінці інтронізації.





Мер Львова, кандидат у президенти Андрій Садовий

Інтрига третя і головна - які з православних церков надішлють на інтронізацію своїх представників. Присутність духовенства з-за кордону фактично б означала визнання і нової церкви, і її предстоятеля. І саме навколо цього у переддень головних подій трапилась детективна історія.

У Києві дуже очікували на прибуття настоятеля афонського монастиря Ватопе Єфрема. Цього старця вважають дуже близьким до РПЦ та Кремля, і тому він не дуже хотів їхати до Києва. Та Вселенський патріарх обрав саме його, тому Єфрем мусив виконати місію. І вже у Києві з афонським старцем почали відбуватись загадкові події. За даними видання Lb.ua, після прибуття в столицю Єфрем зник з пятизіркового готелю, куди його поселили. Згодом настоятеля Ватопе знайшли у приватній клініці під Києвом начебто з інфарктом. Цікаво, що інформацію про несподівану хворобу старця розповсюдили російські ЗМІ, а клініка, де опинився посланець з Афона, за даними видання, також належала росіянам. Попри все мирополит Епіфаній провідав Єфрема і таки отримав від нього благословення. А сам Єфрем з «інфарктом» на інтронізацію так і не потрапив, але на чертерному літаку вже дістався Женеви.





Митрополит Київський і всієї України Єпіфаній (Думенко) в суботу зустрівся в приватній клініці зі старцем архімандритом Єфремом (фото: lb.ua)

В ПЦУ, аби попередити розмови про те, що інтронізацію проігнорували інші православні церкви, заздалегідь зауважили, що гості з-за кордону будуть, але присутні всі вони у Києві неофіційно, тому що їхні церкви ще не визнали нову помісну церкву.

Як все було

Урочистості у Софії тривали майже чотири години. На престол Київської митрополії Епіфанія звели представник вселенського патріарха Варфоломія, митрополит Гальський Еммануїл, митрополит Макарій, котрий раніше очолював Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ), а також митрополит Вінницький і Барський Симеон, який долучився до творення ПЦУ з боку церкви Московського патріархату.

Президент України Петро Порошенко привітав митрополита Епіфанія із зведенням на престол Київської митрополії

Вітальне слово до Предстоятеля виголошував глава держави. Коло глави держави і першої леді під час урочистостей також перебувала мати Блаженнійшого, яка прибула до Києва з Буковини у день 40-річчя сина.





До митрополита Епіфанія приїхали його мати Віра Богданюк

Після інтронізації Митрополита Епіфанія заплановано перше засідання Священного Синоду Православної церкви України. На Священному Синоді мають остаточно узгодити, затвердити та призначити відповідальні посади та синодальні управління, які діятимуть в подальшому для розвитку єдиної помісної православної церкви.

Під час об’єднавчого собору 15 грудня предстоятелем Православної церкви України обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

Станіслав Груздєв, «Главком»