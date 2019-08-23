Порошенко: маємо забезпечити дотримання принципу «нічого про Україну без України»



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П’ятий президент України та лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко Фото: Главком

Експрезидент України зазначив, що зараз потужна світова солідарність стає слабкішою

П’ятий президент України та очільник партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко висловив занепокоєння тим фактом, що нова влада не приділяє достатньої уваги формуванню міжнародної коаліції підтримки України та дозволила послаблення тиску на Росію деяких країн, наприклад США та Франції.

Про це Порошенко заявив під час флешмобу на честь Дня прапора, організованого ГО «Справа Громад».

«Ми потужна команда українців, яка любить свою державу і зробила за п'ять років все, щоб зберегти незалежність, її в серці, як цілісну державу, зберегти націю і народ. Ми зробили все, щоб весь світ об’єднався навколо України. На жаль, зараз ця потужна світова солідарність стає слабкішою, з’являються розмови, про те, що вони вже запросять Росію назад до Великої вісімки. Роблять все, щоб зруйнувати те, що зробили ми», - заявив експрезидент.

За його словами, «це не питання політики, а питання збереження країни».

«Маємо забезпечити місце України в світі і дотримання принципу «нічого про Україну без України». Ми маємо впливати на наше майбутнє, яка доля чекає на нашу державу, народ, Збройні сили України, церкву, мову. Велика ціна заплачена за нашу незалежність», – сказав лідер «Європейської Солідарності».

Петро Порошенко наголосив на символічності обрання місцем для проведення флешмобу Михайлівської площі, на якій розігрувалися трагічні події Революції Гідності, і проголосив:

«Настане день, коли один проголосить: «Слава Україні!» А мільйони відповідатимуть: «Героям слава!».

На завершення заходу учасники та капела заспівали гімн України.

Нагадаємо, сьогодні П'ятий президент України Петро Порошенко також вшанував пам'ять жертв сталінізму і нацизму.