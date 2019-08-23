Порошенко вшанував пам'ять жертв сталінізму і нацизму



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Петро Порошенко нагадав про підписання у Кремлі сумнозвісного пакту Молотова-Ріббентропа між двома тоталітарними режимами

23 серпня відзначають Європейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму.

П'ятий президент України Петро Порошенко вшанував пам'ять жертв сталінізму і нацизму.

Про це повідомляє пресслужба «Європейської солідарності».

«У Загальноєвропейський день пам’яті жертв сталінізму і нацизму схиляємо голови і молимось за мільйони невинних душ, які стали жертвами найжорстокіших репресивних машин світу. Зневага до людського життя – це найперша ознака всіх авторитарних і тоталітарних режимів, незалежно від кольору прапора, ідеології чи цілей. Здавалося б, 80 довгих років віддаляє сьогодення від підписання у Кремлі сумнозвісного пакту Молотова-Ріббентропа між двома тоталітарними режимами, від пакту, який став рубіконом, що відділив Європу, і насамперед Україну, від початку найкривавішої трагедії в людській історії», - йдеться у зверненні.

Порошенко зауважив, що цинічно прикриваючись викривленою пам’яттю Другої світової війни, нинішня кремлівська влада розв’язала смертоносну війну проти України, окупувавши частину Донбасу і Крим.

«Та чи може влада, яка так ненаситно плекає пам’ять про кривавого тирана Сталіна, діяти по-іншому? Та чи варто ще заглядати в очі кремлівських керівників, даремно шукаючи там душу чи натяк на європейськість, людяність? Сьогодні, у пам’ять про невинно загиблих і замордованих, згадуючи страшну ціну політичної короткозорості, нашим моральним обов’язком є не допустити повторення подібних злочинів. Сьогодні у нас немає альтернативи європейській солідарності, єдності та безкомпромісності у захисті наших спільних цінностей. Лише так зможемо не допустити нове лихо. Нехай мир та злагода назавжди запанують на землі вільної України та процвітаючої Європи», - завершив Порошенко у зверненні.