  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко нагородив свого прес-секретаря орденом

    • Розсилка
    <em>Святослав Цеголко внесений у санкційний список Російської Федерації</em> - Порошенко нагородив свого прес-секретаря орденом
    Святослав Цеголко внесений у санкційний список Російської Федерації

    Цеголко працює прес-секретарем президента Петра Порошенка з червня 2014 року

    Чинний президент України Петро Порошенко нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня прес-секретаря президента України Святослава Цеголка. Про це йдеться в указі Президента №188/2019 про відзначення державними нагородами України.

    «За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю... нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Цеголка Святослава Петровича - Прес-секретаря Президента України», - йдеться в документі.

    Святослав Петрович Цеголко (нар. 30 квітня 1979, Бурштин, Івано-Франківська область) — український тележурналіст, телеведучий.

    З 10 червня 2014 року прес-секретар президента України Петра Порошенка.

    Визнаний найкращим репортером Помаранчевої революції — премія «Телетріумф» (2005).

    2008 — отримав звання «Заслужений журналіст України» і став лауреатом «Журналіст року в галузі електронних ЗМІ»

    Прес-секретар Святослав Цеголко внесений у санкційний список Російської Федерації 1 листопада 2018 року.

    Нагадаємо, 9 травня президент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання Герой України.

    Читайте також
    Петро Порошенко президент журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ