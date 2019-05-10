Порошенко нагородив свого прес-секретаря орденом
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Розсилка
Цеголко працює прес-секретарем президента Петра Порошенка з червня 2014 року
Чинний президент України Петро Порошенко нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня прес-секретаря президента України Святослава Цеголка. Про це йдеться в указі Президента №188/2019 про відзначення державними нагородами України.
«За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю... нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Цеголка Святослава Петровича - Прес-секретаря Президента України», - йдеться в документі.
З 10 червня 2014 року прес-секретар президента України Петра Порошенка.
Визнаний найкращим репортером Помаранчевої революції — премія «Телетріумф» (2005).
2008 — отримав звання «Заслужений журналіст України» і став лауреатом «Журналіст року в галузі електронних ЗМІ»
Прес-секретар Святослав Цеголко внесений у санкційний список Російської Федерації 1 листопада 2018 року.
Нагадаємо, 9 травня президент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання Герой України.