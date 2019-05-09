Грицак отримав звання Героя України



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Петро Порошенко 9 травня нагородив Василя Грицака найвищою відзнакою України

Указ про присвоєння звання оприлюднено на сайті президента

Президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння голові Служби безпеки України Василю Грицаку звання Герой України.

Відповідний указ №208/2019 від 9 травня опублікований на сайті глави держави.

«За самовіддане служіння Українському народові, визначний особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Грицаку Василю Сергійовичу - голові Служби безпеки України», - ідеться в указі.

Василь Грицак ародився 14 січня 1967 році в селі Буща Дубенського району на Рівненщині. У 1992 році закінчив Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки, у 1993 і 1997 роках — курси в Інституті підготовки кадрів СБ України, у 1998 і 2006 роках — курси Національної академії СБ України.

Після проходження строкової служби в Збройних силах продовжив військову службу в органах безпеки з 1990 року сержантом.

У 1991—1999 — служба на оперативних і керівних посадах у відділі захисту національної державності УСБ в Рівненській області.

У 1999—2000 — заступник начальника відділу Управління національної державності Департаменту захисту національної державності та боротьби з тероризмом.

У 2000—2004 — начальник відділу Управління національної державності Департаменту захисту національної державності та боротьби з тероризмом.

У 2004—2005 — заступник начальника Управління контррозвідувальних заходів по боротьбі з тероризмом Департаменту захисту національної державності та боротьби з тероризмом.

З 24 травня 2005 року до 28 грудня 2006 був начальником Київського обласного управління СБУ.

З 28 грудня 2006 до 11 квітня 2008 рр. — начальник Київського міського управління СБУ.

З 11 квітня 2008 до 4 червня 2009 рр. — начальник Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

З 4 червня 2009 до 11 грудня 2009 рр. — заступник Голови СБУ — начальник Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

З 11 грудня 2009 до 12 березня 2010 рр. — перший заступник Голови СБУ — начальник Головного управління «К» по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

У березні 2010 року був звільнений з керівних посад у СБ України, без виключення зі списків особового складу.

З 7 липня 2014 року — перший заступник Голови Служби безпеки України.

З 7 липня 2014 року — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

18 червня 2015 року Петро Порошенко представив Василя Грицака колективу Служби безпеки України як тимчасово виконуючого обов'язки керівника силового відомства.

З 2 липня 2015 — Голова Служби безпеки України. «За» призначення Грицака проголосували 340 депутатів. Проти проголосував один депутат, фракція «Самопоміч» утрималась.

25 березня 2016 року присвоєно військове звання генерала армії України