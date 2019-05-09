Грицак отримав звання Героя України
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Указ про присвоєння звання оприлюднено на сайті президента
Президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння голові Служби безпеки України Василю Грицаку звання Герой України.
Відповідний указ №208/2019 від 9 травня опублікований на сайті глави держави.
«За самовіддане служіння Українському народові, визначний особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Грицаку Василю Сергійовичу - голові Служби безпеки України», - ідеться в указі.
Василь Грицак ародився 14 січня 1967 році в селі Буща Дубенського району на Рівненщині. У 1992 році закінчив Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки, у 1993 і 1997 роках — курси в Інституті підготовки кадрів СБ України, у 1998 і 2006 роках — курси Національної академії СБ України.
Після проходження строкової служби в Збройних силах продовжив військову службу в органах безпеки з 1990 року сержантом.
У 1991—1999 — служба на оперативних і керівних посадах у відділі захисту національної державності УСБ в Рівненській області.
У 1999—2000 — заступник начальника відділу Управління національної державності Департаменту захисту національної державності та боротьби з тероризмом.
У 2000—2004 — начальник відділу Управління національної державності Департаменту захисту національної державності та боротьби з тероризмом.
У 2004—2005 — заступник начальника Управління контррозвідувальних заходів по боротьбі з тероризмом Департаменту захисту національної державності та боротьби з тероризмом.
З 24 травня 2005 року до 28 грудня 2006 був начальником Київського обласного управління СБУ.
З 28 грудня 2006 до 11 квітня 2008 рр. — начальник Київського міського управління СБУ.
З 11 квітня 2008 до 4 червня 2009 рр. — начальник Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.
З 4 червня 2009 до 11 грудня 2009 рр. — заступник Голови СБУ — начальник Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
З 11 грудня 2009 до 12 березня 2010 рр. — перший заступник Голови СБУ — начальник Головного управління «К» по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
У березні 2010 року був звільнений з керівних посад у СБ України, без виключення зі списків особового складу.
З 7 липня 2014 року — перший заступник Голови Служби безпеки України.
З 7 липня 2014 року — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України.
18 червня 2015 року Петро Порошенко представив Василя Грицака колективу Служби безпеки України як тимчасово виконуючого обов'язки керівника силового відомства.
З 2 липня 2015 — Голова Служби безпеки України. «За» призначення Грицака проголосували 340 депутатів. Проти проголосував один депутат, фракція «Самопоміч» утрималась.
25 березня 2016 року присвоєно військове звання генерала армії України