Порошенко назвав причетних до незаконного видобутку бурштину



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Земля після видобутку бурштину

Порошенко відмітив, що з об’єктивних причин, падіння цін на бурштин, видобуток цього каменю різко скоротився

Президент України Петро Порошенко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV назвав причетних до незаконного видобутку бурштину

«Хто до цього (незаконного видобутку бурштину – ред.) був причетний? Я наголошую: і місцеві керівники поліції, і місцеві керівники Нацгвардії, і, на жаль, окремі керівники Служби безпеки України, і, на жаль, окремі керівники прокурорських органів», - відповів президент на питання журналіста Дениса Казанського, який нагадав Порошенку його слова дворічної давнини, коли він дав правоохоронцям два тижні на те, щоб побороти «бурштинову мафію».

«І за два роки з того часу у нас більше 70 працівників, які були безпосередньо причетні до цього, були заарештовані , справи були передані до суду. Вони понесли відповідальність».

Також Порошенко відмітив, що з об’єктивних причин, падіння цін на бурштин, видобуток цього каменю різко скоротився.

Нагадаємо, на Волині начальник поліції брав хабарі, заплющуючи очі на незаконний видобуток бурштину.