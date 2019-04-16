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    Порошенко назвав причетних до незаконного видобутку бурштину

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    <span>Земля після видобутку бурштину</span> - Порошенко назвав причетних до незаконного видобутку бурштину
    Земля після видобутку бурштину

    Порошенко відмітив, що з об’єктивних причин, падіння цін на бурштин, видобуток цього каменю різко скоротився

    Президент України Петро Порошенко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV назвав причетних до незаконного видобутку бурштину

    «Хто до цього (незаконного видобутку бурштину – ред.) був причетний? Я наголошую: і місцеві керівники поліції, і місцеві керівники Нацгвардії, і, на жаль, окремі керівники Служби безпеки України, і, на жаль, окремі керівники прокурорських органів», - відповів президент на питання журналіста Дениса Казанського, який нагадав Порошенку його слова дворічної давнини, коли він дав правоохоронцям два тижні на те, щоб побороти «бурштинову мафію».

    «І за два роки з того часу у нас більше 70 працівників, які були безпосередньо причетні до цього, були заарештовані , справи були передані до суду. Вони понесли відповідальність».

    Також Порошенко відмітив, що з об’єктивних причин, падіння цін на бурштин, видобуток цього каменю різко скоротився.

    Нагадаємо, на Волині начальник поліції брав хабарі, заплющуючи очі на незаконний видобуток бурштину.

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