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    На Волині начальник поліції брав хабарі, заплющуючи очі на незаконний видобуток бурштину

    • Розсилка
    На Волині начальник поліції брав хабарі, заплющуючи очі на незаконний видобуток бурштину

    Вартість «послуг» зловмисника становила 150 доларів за кожний автомобіль із нелегальним вантажем

    На Волині співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на систематичних хабарах начальника одного із райвідділів поліції.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що підполковник поліції налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від волинянина за безперешкодне переміщення незаконно видобутого бурштину-сирцю територією району.

    Вартість «послуг» зловмисника становила 150 доларів за кожний автомобіль із нелегальним вантажем.

    Правоохоронці затримали хабарника в одному з населених пунктів району під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди у розмірі однієї тисячі двохсот доларів США.

    Раніше оперативники спецслужби задокументували два факти отримання поліцейським хабарів загальною сумою півтори тисячі доларів.

    У межах відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України кримінального провадження тривають слідчі дії. 

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