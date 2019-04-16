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    Порошенко передчасно оголосив імена нових керівників митниці і податкової

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    Президент України Петро Порошенко - Порошенко передчасно оголосив імена нових керівників митниці і податкової
    Президент України Петро Порошенко
    Фото: Главком

    Наразі конкурси щодо призначення очільників Державної митної служби та Державної податкової служби все ще тривають

    Президент України Петро Порошенко оголосив, що посади керівників Державної податкової служби і Державної митної служби займуть нинішні заступник міністра фінансів Сергій Верланов і перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов відповідно. Але згодом президент визнав, що ці кандидатури пройшли лише перший етап конкурсу.

    Про це Порошенко сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

    «І надзвичайно корупційно небезпечні дві позиції - це позиція керівника української митниці і позиція керівника Державної фіскальної служби. І я дуже щасливий з приводу рішення конкурсної комісії, що на керівника (митниці, - ред) призначила заступника міністра економіки пана Нефьодова,... а на позицію керівника Державної фіскальної служби (Державної податкової служби - ред) - людину, яка дуже активно працювала над введенням автоматичного відшкодування ПДВ... зараз заступника міністра фінансів, молоду людину (Сергія Верланова - ред)», - сказав Порошенко.

    Водночас пізніше президент повідомив, що їхні кандидатури пройшли лише перший етап конкурсу на зайняття цих посад, і наразі конкурс триває.

    Нагадаємо, раніше народний депутат, голова підкомітету з питань правового забезпечення діяльності митних органів комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Андрій Антонищак у коментарі «Главкому» зазначив: «Вже два тижні точаться розмови про те, що переможці конкурсів на посади голів податкової і митної служб вже відомі: це відповідно Верланов та Нефьодов.

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