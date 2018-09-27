Порошенко під час виступу на Генасамблеї ООН повідомив про ще одну смерть на Донбасі



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Порошенко в ООН розповів про причини агресії РФ проти України

На Донбасі загинула людина, повідомив президент України Петро Порошенко під час виступу на 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

«Поки я виступаю, приходять сумні звістки про ще одне щойно втрачене людське життя на фронті – у війні, яку приніс моїй країні постійний член Ради безпеки ООН», – зазначив Порошенко.

Він не уточнив, про кого йде мова – цивільного чи військового.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко виступив з промовою на сесії Генасамблеї ООН, яка традиційно відбувається у Нью-Йорку.

Порошенко в ООН розповів про причини агресії РФ проти України.