Порошенко підтримує зняття мораторію на продаж землі

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Петро Порошенко

Глава держави додав, що у питанні мораторію на продаж землі має перемогти «здоровий економічний глузд»

Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення гальмує розвиток аграрного ринку, стримує прихід інвесторів і позбавляє громадян можливості реалізувати свої конституційні права.

Про це президент Петро Порошенко заявив на засіданні Національної інвестиційної ради.

«На жаль, не все нам вдається. Я не можу сказати про успіхи у сфері земельного законодавства. Чинний мораторій на продаж земель стримує ваші інвестиції, гальмує розвиток аграрного ринку, позбавляє значну кількість громадян України можливості реалізувати своє конституційне право розпоряджатися своєю земельною власністю», - сказав глава держави.

Він також зазначив, що є рішення Європейського суду з прав людини, який визнав, що абсолютна заборона на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення є «брутальним порушенням» Європейської конвенції з прав людини, але додав, що це рішення «не протверезило наших популістів».

Президент розповів, що у питанні земельної реформи «твердо стоїть на позиціях української Конституції та європейського права», але поки що перебуває «в цьому питанні у політичній меншості».

Водночас він наголосив, що докладатиме максимуму зусиль, у тому числі й з точки зору комунікативної стратегії щодо земельної реформи.

«Для вирішення такого роду проблем демократія потребує часу і сили, але - сили переконання. І, звичайно, роботи з громадською думкою, з суспільством, фермерами, сільським населенням», - підкреслив президент.

Глава держави додав, що у питанні мораторію на продаж землі має перемогти «здоровий економічний глузд».

Дивіться сьогодні о 14:00 трансляцію прес-конференції у Главкомі нка тему: «Мораторій на відчуження землі: рішення Європейського суду»