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    Порошенко підтримує зняття мораторію на продаж землі

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    Петро Порошенко&nbsp; - Порошенко підтримує зняття мораторію на продаж землі
    Петро Порошенко 

    Глава держави додав, що у питанні мораторію на продаж землі має перемогти «здоровий економічний глузд»

    Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення гальмує розвиток аграрного ринку, стримує прихід інвесторів і позбавляє громадян можливості реалізувати свої конституційні права.

    Про це президент Петро Порошенко заявив на засіданні Національної інвестиційної ради.

    «На жаль, не все нам вдається. Я не можу сказати про успіхи у сфері земельного законодавства. Чинний мораторій на продаж земель стримує ваші інвестиції, гальмує розвиток аграрного ринку, позбавляє значну кількість громадян України можливості реалізувати своє конституційне право розпоряджатися своєю земельною власністю», - сказав глава держави.

    Він також зазначив, що є рішення Європейського суду з прав людини, який визнав, що абсолютна заборона на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення є «брутальним порушенням» Європейської конвенції з прав людини, але додав, що це рішення «не протверезило наших популістів».

    Президент розповів, що у питанні земельної реформи «твердо стоїть на позиціях української Конституції та європейського права», але поки що перебуває «в цьому питанні у політичній меншості».

    Водночас він наголосив, що докладатиме максимуму зусиль, у тому числі й з точки зору комунікативної стратегії щодо земельної реформи.

    «Для вирішення такого роду проблем демократія потребує часу і сили, але - сили переконання. І, звичайно, роботи з громадською думкою, з суспільством, фермерами, сільським населенням», - підкреслив президент.

    Глава держави додав, що у питанні мораторію на продаж землі має перемогти «здоровий економічний глузд».

    Дивіться сьогодні о 14:00 трансляцію прес-конференції у Главкомі нка тему: «Мораторій на відчуження землі: рішення Європейського суду»

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