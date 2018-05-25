Порошенко зібрав Національну інвестиційну раду

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У Києві проходить Національна інвестиційна рада за участю президента

25 травня у столиці розпочала свою роботу Національна інвестиційна рада. Це перше засідання Ради, яка була створена указом президента у 2016 році.

Національна інвестиційна рада України — це консультативно-дорадчий орган при президентові України. Її діяльність регулюється Указом президента України від 29.08.2016 № 365/2016 та відповідним положенням.

До складу Національної інвестради входять: президент Петро Порошенко, Прем'єр Володимир Гройсман, міністр фінансів Олександр Данилюк, перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, міністр інфраструктури України Володимир Омелян, спікер парламенту Андрій Парубій, міністр юстиції Павло Петренко, глава та заступник Адміністрації президента.

Також до складу Національної інвестиційної ради також входять топ-менеджери 20 провідних міжнародних компаній, що вже інвестували в Україні або планують інвестиції. Серед них - GE, Bunge, Cargill, DPWorld, METRO Cash & Carry Ukraine, Huawei Mobile, Turkcell, ArcelorMittal та багато інших. Вони є глобальними лідерами галузей енергетики, машинобудування, мобільного зв'язку, виробництва товарів широкого вжитку. Їх сумарна капіталізація дорівнює майже $1 трлн: це 9 ВВП України або 3 ВВП, наприклад, Ізраїлю.

Основні завдання Ради: