Порошенко поговорив з Юнкером про фіндопомогу з боку ЄС Україні

Співрозмовники обговорили підготовку європейської інвестиційної конференції щодо допомоги Україні, проведення якої заплановано у 2018 році

Під час зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань «Східного партнерства» президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером. Про це повідомляє прес-служба глави держави. «Лідери обговорили стан реалізації порядку денного реформ в Україні, імплементації Угоди про



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Співрозмовники обговорили підготовку європейської інвестиційної конференції щодо допомоги Україні, проведення якої заплановано у 2018 році

Під час зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань «Східного партнерства» президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Лідери обговорили стан реалізації порядку денного реформ в Україні, імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС та шляхи оптимізації фінансової допомоги з боку ЄС та перспективи нового фінансового пакету», - йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили шляхи реалізації ініціативи глави Української держави щодо інтеграції України до спільного цифрового та енергетичного ринків ЄС.

Окрему увагу співрозмовники звернули на підготовку європейської інвестиційної конференції щодо допомоги Україні, проведення якої заплановано у 2018 році.

Як повідомлялося, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що саміт «Східного партнерства» не є самітом про розширення Євросоюзу чи вступ України до блоку, однак відносини рухаються у правильному напрямку.