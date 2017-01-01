Юнкер про відносини ЄС та України: все йде у правильному напрямку

На саміті «Східного партнерства» не йтиметься про розширення ЄС

Саміт «Східного партнерства» не є самітом про розширення Євросоюзу чи вступ України до блоку, однак відносини рухаються у правильному напрямку. Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер перед самітом «Східного партнерства», відповідаючи на питання про європейські перспективи України. «Мене не все задовольняє



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Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер

На саміті «Східного партнерства» не йтиметься про розширення ЄС

Саміт «Східного партнерства» не є самітом про розширення Євросоюзу чи вступ України до блоку, однак відносини рухаються у правильному напрямку. Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер перед самітом «Східного партнерства», відповідаючи на питання про європейські перспективи України.

«Мене не все задовольняє у тому, як розвиваються наші відносини, однак здебільшого все йде у правильному напрямку», - сказав президент Єврокомісії.

За словами Юнкера, на саміті йтиметься передусім про розвиток і поглиблення відносин з країнами-партнерами, в тому числі і з Україною.

«Відносини мають бути консолідовані, і вони такими будуть», - заявив він.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 листопада, у Брюсселі розпочинається 5-й саміт «Східного партнерства».

Лідери обговорять проблематику співпраці у питаннях зміцнення економіки і урядування, зближення суспільств, розвитку транспортної інфраструктури, посилення безпеки постачань у сфері енергетики, візової лібералізації, співпраці у сфері освіти та науки, а також двосторонні відносини між країнами.

У кулуарах саміту буде підписана угода між ЄС і Вірменією щодо всеосяжного і покращеного партнерства.

За результатами зустрічі високого рівня глави держав та урядів ухвалять спільну декларацію.

Водночас, як повідомляють дипломатичні джерела, документ не міститиме усіх амбітних пропозицій щодо європейської інтеграції та перспектив набуття членства в Євросоюзу, які відстоюють, зокрема, такі країни, як Україна, Грузія та Молдова.

Як повідомлялося, програмою візиту Петра Порошенка до Брюсселя заплановано проведення близько 20 двосторонніх зустрічей з лідерами держав-членів ЄС та участь у 6-му засіданні лідерів ЄНП, присвяченому саміту «Східного партнерства».

Джерело: Європейська правда