Порошенко поїде на 9 травня до Німеччини

Президент проведе переговори з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном

9-10 травня президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Німеччини. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Зазначається, що заплановані тристоронні переговори Порошенка з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном, а також зустріч з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.



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Фото: Reuters

Президент проведе переговори з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном

9-10 травня президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Німеччини.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що заплановані тристоронні переговори Порошенка з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном, а також зустріч з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Крім того, президент візьме участь у заходах в рамках щорічної церемонії вручення премії «Карла Великого» президенту Франції Макрону.

Нагадаємо, 10 травня в Аахені відбудеться вручення міжнародної премії Карла Великого, присудженої президенту Франції в 2018 році за «енергійне бачення нової Європи».

Раніше Меркель анонсувала переговори лідерів України, Німеччини і Франції в Аахені в травні.

Також у Кремлі підтвердили, що президент РФ Володимир Путін не братиме участі у цих переговорах.