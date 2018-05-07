Порошенко поїде на 9 травня до Німеччини
- Сьогодні, 11:44
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Президент проведе переговори з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном
9-10 травня президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Німеччини.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Зазначається, що заплановані тристоронні переговори Порошенка з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном, а також зустріч з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.
Крім того, президент візьме участь у заходах в рамках щорічної церемонії вручення премії «Карла Великого» президенту Франції Макрону.
Нагадаємо, 10 травня в Аахені відбудеться вручення міжнародної премії Карла Великого, присудженої президенту Франції в 2018 році за «енергійне бачення нової Європи».
Раніше Меркель анонсувала переговори лідерів України, Німеччини і Франції в Аахені в травні.
Також у Кремлі підтвердили, що президент РФ Володимир Путін не братиме участі у цих переговорах.