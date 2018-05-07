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    Порошенко поїде на 9 травня до Німеччини

    Президент проведе переговори з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном
    9-10 травня президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Німеччини. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Зазначається, що заплановані тристоронні переговори Порошенка з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном, а також зустріч з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.
    • Сьогодні, 11:44
    • Розсилка
    Фото: Reuters

    Президент проведе переговори з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном

    9-10 травня президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Німеччини.

    Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    Зазначається, що заплановані тристоронні переговори Порошенка з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном, а також зустріч з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

    Крім того, президент візьме участь у заходах в рамках щорічної церемонії вручення премії «Карла Великого» президенту Франції Макрону.

    Нагадаємо, 10 травня в Аахені відбудеться вручення міжнародної премії Карла Великого, присудженої президенту Франції в 2018 році за «енергійне бачення нової Європи».

    Раніше Меркель анонсувала переговори лідерів України, Німеччини і Франції в Аахені в травні.

    Також у Кремлі підтвердили, що президент РФ Володимир Путін не братиме участі у цих переговорах.

    Петро Порошенко Німеччина Ангела Меркель Франція Україна Еммануель Макрон
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