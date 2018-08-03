Порошенко поспілкувався телефоном зі звільненим політв'язнем Костенком



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Олександр Костенко вийшов на свободу

Олександр вдячний кожному, хто боровся за нього, - повыдомив президент

Президент Петро Порошенко поговорив по телефону із Олександром Костенком, який вийшов на свободу в Росії.

Про це Петро Порошенко повідомив у Twitter.

Президент додав, що Олександр Костенко вдячний кожному, хто за нього боровся.

Тепло поспілкувався по телефону з Олександром Костенком.



Він великий молодець! Незаконне ув'язнення і роки важких випробувань не похитнули його твердої проукраїнської позиції. Олександр вдячний кожному, хто боровся за нього.



Чекаємо його на рідній землі! — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 серпня 2018 р.

1 серпня засудженого в анексованому Росією Криму активіста Майдану Костенка випустили на свободу. В українця закінчився термін відбування покарання.

Також у Києві знайшли квартиру для звільненого політв’язня Костенка.