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    Порошенко поспілкувався телефоном зі звільненим політв'язнем Костенком

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    <span>Олександр Костенко&nbsp; вийшов на свободу&nbsp;</span> - Порошенко поспілкувався телефоном зі звільненим політв'язнем Костенком
    Олександр Костенко  вийшов на свободу 

    Олександр вдячний кожному, хто боровся за нього, - повыдомив президент

    Президент Петро Порошенко поговорив по телефону із Олександром Костенком, який вийшов на свободу в Росії.

    Про це Петро Порошенко повідомив у Twitter.

    Президент додав, що Олександр Костенко вдячний кожному, хто за нього боровся.

    1 серпня засудженого в анексованому Росією Криму активіста Майдану Костенка випустили на свободу. В українця закінчився термін відбування покарання.

    Також у Києві знайшли квартиру для звільненого політв’язня Костенка.

    Олександра Костенка затримали в Сімферополі у лютому 2015 року співробітники спецслужб Росії.

    За версією російського слідства, 18 лютого 2014 року в ході «масових заворушень» в Києві Костенко заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут».

    Активіст начебто кинув камінь у бійця «Беркуту».

    Після анексії Росією Криму, «суд» анексованого півострова вирішив, що дії Костенко були спрямовані на «насильницьке повалення конституційного ладу в Україні».

    Також силовики стверджували, що він без дозволу, незаконно зберігав удома нарізну зброю. Костенко не визнає звинувачень.

    У лютому 2016 року стало відомо, що Костенко потребує термінової медичної допомоги, у нього відсихає рука.

    Окупований суд ув’язнив Костенка на 4 роки й 2 місяці, пізніше термін скоротили до 3 років і 6 місяців.

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