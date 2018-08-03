Порошенко поспілкувався телефоном зі звільненим політв'язнем Костенком
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Олександр вдячний кожному, хто боровся за нього, - повыдомив президент
Президент Петро Порошенко поговорив по телефону із Олександром Костенком, який вийшов на свободу в Росії.
Про це Петро Порошенко повідомив у Twitter.
Президент додав, що Олександр Костенко вдячний кожному, хто за нього боровся.
Тепло поспілкувався по телефону з Олександром Костенком.— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 серпня 2018 р.
Він великий молодець! Незаконне ув'язнення і роки важких випробувань не похитнули його твердої проукраїнської позиції. Олександр вдячний кожному, хто боровся за нього.
Чекаємо його на рідній землі!
1 серпня засудженого в анексованому Росією Криму активіста Майдану Костенка випустили на свободу. В українця закінчився термін відбування покарання.
Також у Києві знайшли квартиру для звільненого політв’язня Костенка.
За версією російського слідства, 18 лютого 2014 року в ході «масових заворушень» в Києві Костенко заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут».
Активіст начебто кинув камінь у бійця «Беркуту».
Після анексії Росією Криму, «суд» анексованого півострова вирішив, що дії Костенко були спрямовані на «насильницьке повалення конституційного ладу в Україні».
Також силовики стверджували, що він без дозволу, незаконно зберігав удома нарізну зброю. Костенко не визнає звинувачень.
У лютому 2016 року стало відомо, що Костенко потребує термінової медичної допомоги, у нього відсихає рука.
Окупований суд ув’язнив Костенка на 4 роки й 2 місяці, пізніше термін скоротили до 3 років і 6 місяців.