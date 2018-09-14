Порошенко пояснив, чому Україні «не по дорозі» з російською церквою



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За словами президента, у Росії церква це «так звана скрепа авторитарного режиму»

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна скидає один за одним ланцюги, якими російська імперія приковувала до себе, створюючи з України колонію.

Про це він сказав під час виступу на 15-й щорічній конференції YES.

«Що відбувається зараз? Дуже просто - деколонізація. Імперія зацікавлена тримати колонію бідною, нерозвинутою і залежною в економічному, торговельному, гуманітарному і політичному сенсі. До речі, і в духовному також. Молюся і роблю все, аби Православна церква України, нарешті, здобула Томос про автокефалію», - зауважив Порошенко, якого цитує прес-служба глави держави.

Президент зазначив, що зараз у Москви розпочалася істерія – «причому скрізь - починаючи від московських каналів і закінчуючи абсолютно нецерковними висловлюваннями їхніх церковних ієрархів».

«Дуже важливо, що ми вже отримали низку дуже позитивних сигналів від Вселенського патріархату, і вони надихають. Питання Томосу, хочу окремо наголосити, виходить далеко за межі церковного життя. Бо Єдина помісна церква - це не є загроза конфлікту, як дехто хотів би прагнути цього. Ні, ми цього не допустимо. Єдина помісна православна соборна церква - запорука суспільної злагоди, єдності нашої держави. Це - гарантія нашої духовної незалежності від Москви, на жаль, яка й досі перебуває в полоні хибного уявлення, що ніби тут, у нас, її канонічна територія. Вересневий Синаксис, збори архієреїв Вселенського патріархату, начисто розвіяв ці хибні ілюзії Москви», - зазначив глава держави.

Порошенко підкреслив, що питання Томосу також виходить далеко за межі України. «Тут ще одна важлива характеристика. Тут розсипається, мов картковий будиночок, концепція третього Риму як найдавнішої заявки Москви на світову гегемонію в сфері релігії. Тут, у нас, вирішується і майбутнє світового православ’я. Його з росіянами ми теж розуміємо по-різному. І це ще одна з причин, чому нам не по дорозі. Нам з росіянами не по дорозі», - наголосив президент.

За його словами, у Росії церква це «так звана скрепа авторитарного режиму».

«А ми як найбільша православна країна Європи продемонструємо, як органічно в одному національному організмі уживаються християнство східного обряду і демократія», - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, в рамках підготовки до надання автокефалії Православної церкви в Україні Вселенський патріархат призначив своїх екзархів у Києві.