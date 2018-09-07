Підготовка до надання автокефалії: Вселенський патріархат призначив екзархів у Києві



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Вселенський патріарх Варфоломій

Зроблені два важливі для української церкви призначення

Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

Про це на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю, 7 вересня, написав голова інформаційного управління УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря).

«У рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні Вселенський Патріархат призначив як своїх екзархів у Києві Його Преосвященство Архієпископа Данила Памфілійського зі Сполучених Штатів і Його Преосвященство єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади, які обидва служать українським православним вірним у своїх країнах у Вселенському патріархаті», - повідомив архієпископ.

Він додав, що у Київському патріархаті вітають це рішення Вселенського патріархату та очікують на плідну співпрацю з екзархами у підготовці до надання автокефалії Православній церкві в Україні, як це було раніше обумовлено.

«Преосвященні владики у 2015 році вже виконували обов‘язок особистих представників Вселенського патріарха під час переговорів щодо об‘єднання православних церков в Україні. Також владики неодноразово були делеговані Вселенським патріархом для представлення Константинопольської Матері Церкви на урочистих заходах в Україні, востаннє - у липні цього року під час святкування 1030-ліття Хрещення Руси-України», - зазначив голова інформаційного управління УПЦ КП.

За його словами, призначення Вселенським патріархом своїх екзархів у Києві обумовлене необхідністю проводити активну роботу з підготовки надання автокефалії Православній церкві в Україні, проведення відповідних зустрічей та консультацій.

«Звання чи титул екзарха у даному випадку означає особисте уповноваження Вселенського патріарха представляти його особу і Церкву при виконанні конкретного завдання - підготовки до надання автокефалії. Для світської аудиторії функції екзарха в даному випадку можуть бути порівняні з функціями Надзвичайного і Повноважного посла», - пояснив архієпископ.

Він підкреслив, що такий, особистий екзархат, «слід відрізняти від іншої - територіальної, форми екзархату, який у ХХ столітті існував в Україні в Російській православній церкві.

«Для уникнення непорозумінь слід пояснити, що призначення екзархів не означає утворення нової церковної юрисдикції у формі екзархату», - додав представник УПЦ КП.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.