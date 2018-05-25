Порошенко пояснив, де гроші МВФ

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Національна інвестиційна рада, 25 травня 2018 року

Кошти МВФ сьогодні дбайливо зберігаються в золотовалютних резервах держави, - запевнив Порошенко

Президент України Петро Порошенко розраховує, що співпрацю України з Міжнародним валютним фондом буде продовжено.

Про це він заявив у виступі на засіданні Національної інвестиційної ради у п'ятницю, 25 травня.

«Досягнення макрофінансової стабілізації стало можливим передусім завдяки співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Я твердо налаштований, що ми продовжимо і надалі співпрацювати, бо ми єдина команда в історії України, яка забезпечила виконання шести послідовних меморандумів з МВФ. До цього - пообіцяли, гроші взяли і забули проводити реформи», - сказав Порошенко.

Він додав, що внаслідок цього була серйозно підірвана довіра до України.

«За ці чотири роки ми її повністю відновили», - підкреслив президент.

У цьому контексті він поінформував, що за чотири роки золотовалютні резерви України зросли в 3,5 раза і наразі становлять 18 млрд доларів.

«Це відповідь, де кошти МВФ. Кошти МВФ сьогодні дбайливо зберігаються в золотовалютних резервах держави», - запевнив Порошенко.