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    Порошенко пояснив, де гроші МВФ

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    <span>Національна інвестиційна рада, 25 травня 2018 року&nbsp;</span> - Порошенко пояснив, де гроші МВФ
    Національна інвестиційна рада, 25 травня 2018 року 

    Кошти МВФ сьогодні дбайливо зберігаються в золотовалютних резервах держави, - запевнив Порошенко

    Президент України Петро Порошенко розраховує, що співпрацю України з Міжнародним валютним фондом буде продовжено. 

    Про це він заявив у виступі на засіданні Національної інвестиційної ради у п'ятницю, 25 травня. 

    «Досягнення макрофінансової стабілізації стало можливим передусім завдяки співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Я твердо налаштований, що ми продовжимо і надалі співпрацювати, бо ми єдина команда в історії України, яка забезпечила виконання шести послідовних меморандумів з МВФ. До цього - пообіцяли, гроші взяли і забули проводити реформи», - сказав Порошенко.  

    Він додав, що внаслідок цього була серйозно підірвана довіра до України. 

    «За ці чотири роки ми її повністю відновили», - підкреслив президент.

    У цьому контексті він поінформував, що за чотири роки золотовалютні резерви України зросли в 3,5 раза і наразі становлять 18 млрд доларів.  

    «Це відповідь, де кошти МВФ. Кошти МВФ сьогодні дбайливо зберігаються в золотовалютних резервах держави», - запевнив Порошенко. 

     

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